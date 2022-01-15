«Р-Фарм» поставит в Москву молнупиравир от COVID-19 на 877,5 млн рублей

«Р-Фарм» заключил два контракта с Агентством по закупкам ДЗМ на поставку незарегистрированного в России перорального препарата против COVID-19 молнупиравир – Лагеврио от MSD. «Р-Фарм» в декабре 2021 года получил разрешение на временное обращение препарата в России и ведет переговоры с MSD по локализации его производства в стране. «Р-Фарм» заключил два контракта с Агентством по закупкам ДЗМ на поставку незарегистрированного в России перорального препарата против COVID-19 молнупиравир – Лагеврио от MSD. «Р-Фарм» в декабре 2021 года получил разрешение на временное обращение препарата в России и ведет переговоры с MSD по локализации его производства в стране.

Почти 27 тысяч упаковок молнупиравира должны быть поставлены до конца февраля 2022 года. Контракты заключены без проведения конкурса для оказания медпомощи в условиях ЧС или повышенной готовности.

Стоимость упаковки молнупиравира по контрактам составила 32,5 тысяч рублей. Власти США в июне 2021 года закупили 1,7 млн курсов молнупиравира по цене около $700 за курс (53 тысячи рублей по актуальному курсу).

«Р-Фарм» в декабре 2021 года получил временные разрешения на ввоз двух партий молнупиравира от MSD общим объемом почти 100 тысяч упаковок.

Молнупиравир – применяемый против COVID-19 пероральный препарат, разработанный MSD и Ridgeback Biotherapeutics. По последним данным, препарат снижает риск госпитализации и смерти при коронавирусной инфекции на 30%. Молнупиравир одобрен в США и Евросоюзе. В последней версии рекомендаций Минздрава России по лечению, профилактике и диагностике новой коронавирусной инфекции молнупиравир перечислен среди средств этиотропного лечения COVID-19.

MSD испытывала препарат в России. Компания ведет переговоры о локализации производства молнупиравира с «Р-Фарм».

Тем временем «Промомед» подал на регистрацию в России свою версию молнупиравира под ТН Омнивир и Эсперавир. Также молнупиравир испытывает «Фармасинтез».