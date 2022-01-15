Medtronic покупает разработчика решений для лечения аритмии Affera за $925 млн

Medtronic достигла договоренности о приобретении разработчика решений в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний Affera, базирующегося в Бостоне, США. Сумма сделки оценивается в $925 млн, ожидается, что она будет закрыта в первой половине следующего финансового года, который стартует 1 мая. В настоящее время Medtronic выступает стратегическим инвестором Affera, владея 3% акций. Medtronic достигла договоренности о приобретении разработчика решений в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний Affera, базирующегося в Бостоне, США. Сумма сделки оценивается в $925 млн, ожидается, что она будет закрыта в первой половине следующего финансового года, который стартует 1 мая. В настоящее время Medtronic выступает стратегическим инвестором Affera, владея 3% акций.

С помощью компетенций и разработок Affera в Medtronic надеются расширить портфель продуктов для лечения предсердных и желудочковых аритмий, а также увеличить возможности компании по созданию простых, безопасных и эффективных решений по абляции сердца для улучшения результатов лечения пациентов. Благодаря приобретению в компании рассчитывают впервые выйти на рынок систем электрофизиологического исследования – картирования и навигации.

Сделка по приобретению компании и технологий оценивается в $925 млн, включая $250 млн, которые будут выплачены после выполнения определенных условий, суть которых не раскрывается. Приобретение завершит существующие инвестиционные отношения между Medtronic и Affera – в настоящее время компании принадлежит 3% акций бостонского производителя медизделий.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 финансового года Medtronic.

Affera – американская компания со штаб-квартирой в Бостоне, основана в 2014 году. Специализируется на разработке медизделий, которые создают подробные карты сердца, чтобы определить оптимальные точки для импульсной и радиочастотной абляции. Медизделия подают электрическую или тепловую энергию на сердечную ткань, чтобы лечить фибрилляцию предсердий и другие аритмии, блокируя движение аномальных сигналов через сердце. Среди разработок компании – платформа картирования и навигации сердца Prism-1, наконечники на катетеры коронарного синуса Arc-10 и Sphere-9, которые предполагают как фокальную абляционную терапию, так и возможности HD-картирования. При этом линейка продуктов Affera в настоящее время не одобрена регуляторами и недоступна для продажи или коммерческого использования.

Medtronic – один из крупнейших мировых производителей оборудования в области терапии сердечно-сосудистых заболеваний, гастроэнтерологии, диабета. Штаб-квартира располагается в Дублине (Ирландия), выручка компании в 2020 году составила $30,12 млрд. В августе 2021 года Medtronic объявила о приобретении разработчика медицинских решений для лор-технологий Intersect ENT, ориентировочная сумма сделки составила $1,1 млрд.

Фото: Affera.com

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