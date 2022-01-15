Компания «АлтайБиоТех» в феврале начнет строить новый технопарк в Бийске

Инициатор создания технопарка в Бийске – компания «Алтайвитамины». Новый комплекс площадью более 12 тысяч километров появится в 1,5 километра от ее производственной базы. Здесь запланировано строительство специализированных лабораторий и производственной базы с современным опытно-промышленным оборудованием. Приоритетными направлениями станут производство БАДов и упаковки. Об этом сообщает издание tolknews.ru.

По словам гендиректора Александра Карлюка, компания «АлтайБиоТех» уже в феврале намерена начать строительство основного корпуса нового технопарка. Его проект в конце 2021 года одобрил Минпромторг России. В развитие площадки вложат 815 миллионов рублей, 500 миллионов рублей из этой суммы – безвозвратные деньги федерального бюджета.

Строительство должно завершиться в 2023 году. Инициатор проекта сможет расходовать по 250 миллионов рублей из федерального гранта в этом и следующем годах. Софинансирование Алтайского края составит пять миллионов рублей. Еще около 310 миллионов рублей – частные инвестиции.

«Сейчас в «АлтайБиоТехе» говорят о семи потенциальных резидентах. В их числе – компания «Боргес», которая планирует производить специальную упаковку для лекарственных препаратов и БАДов по стандартам GMP (система специальных жестких требований к производству лекарств и добавок). Также упаковкой планирует заниматься «Алтайпласт». Производить БАДы намерена фирма «Экстра БАД», – пишет издание.

gxpnews