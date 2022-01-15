Вакцина для подростков от коронавируса поступит в оборот на следующей неделе Компания «АлтайБиоТех» в феврале начнет строить новый технопарк в Бийске » Из госреестра лекарственных средств исключили четыре препарата и две фармсубстанции Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную регистрацию и исключило из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) четыре лекарственных препарата. Кроме того, из ГРЛС исключили две фармацевтические субстанции. Это следующие фармсубстанции и ЛП: – «Карбоплатин» (Карбоплатин), субстанция-порошок, производства ООО «ВЕРОФАРМ» (Россия). – «Целанид» (Ланатозид Ц), субстанция, производства АО «Фармцентр ВИЛАР» (Россия). – «Мальтофер®» (Железа [III] гидроксид полимальтозат), раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл, производства Вифор (Интернэшнл) Инк. (Швейцария). Железа препарат. – «Нооджерон-Тева» (Мемантин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг, 20 мг, производства Тева Фармацевтические Предприятия Лтд. (Израиль). Деменции средство лечения. – «Оланзапин-Тева» (Оланзапин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, производства Фармацевтический завод Тева Прайвэт Ко.Лтд. (Венгрия). Антипсихотическое средство (нейролептик). – «Теванат®» (Алендроновая кислота), таблетки, 70 мг, Тева Фармацевтические Предприятия Лтд. (Израиль). Костной резорбции ингибитор – бисфосфонат. Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующих заявлений. Минздрав ранее отменил госрегистрацию девяти лекарственных препаратов. gxpnews