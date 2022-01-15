Вакцина для подростков от коронавируса поступит в оборот на следующей неделе

Согласно заявлению директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, поступление в гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») ожидается на следующей неделе.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», – цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник М» 24 ноября 2021 года. Пройдены две стадии исследований, проходит третья фаза клинических испытаний.

Как стало известно ранее, эффективность вакцины от COVID-19 «Спутник М» составила около 93%.

gxpnews