HH: более половины россиян тратят до 10% зарплаты на лекарства и лечение

Служба исследований сайта по поиску работы и сотрудников HeadHunter (hh.ru) провела опрос среди соискателей на тему того, как изменились их доходы из-за пандемии и ограничений, связанных с распространением COVID-19, и сколько процентов от заработной платы им приходится тратить на лекарства и лечение. Выяснилось, что 51% респондентов тратит на лекарства, БАДы и медпомощь до 10% от зарплаты. Чаще других такие цифры называли жители Свердловской области (64%) и бухгалтеры (65%).

Опрос проводился среди 2 680 российских работников и соискателей в различных регионах страны.

Для каждого пятого респондента (21%) траты на лекарства и лечение составляют 10–25% от зарплаты. Чаще всего так говорили опрошенные из Самарской области (34%) и маркетологи (30%). Более четверти своих доходов на эти цели тратят 6% – больше всего таких работников в Краснодарском крае (14%) и среди HR-менеджеров (11%). Вообще не тратятся на лекарства и БАДы 21% опрошенных. Такие данные озвучили в Республике Татарстан и Московской области (по 32%), а также работники сферы искусства и медиа – 30%.

Почти половина россиян (40%) на медицину и врачей обычно тратят до 10% зарплаты, 22% сообщили, что на лечение у них уходит до четверти дохода, 8% опрошенных признались, что им приходится отдавать более 25% дохода. Не тратятся на медпомощь 30% респондентов. Больше других на лечение тратят в основном молодые люди в возрасте 18–24 лет (13%). Только 7% среди соискателей старше 45 лет сообщили, что могут потратить на эти цели от четверти дохода.

Самые большие расходы на медицину в разрезе регионов отмечены в Московской области – 12% жителей тратят на это свыше четверти заработной платы. Среди представителей различных профессиональных сфер большое количество средств на лечение отдают работники искусства и медиа – 17%. Тех, кто вообще не тратится на лечение, больше всего в Самарской области (37%) и в сфере транспорта (38%).

В целом 64% опрошенных россиян сообщили, что их доходы сократились на фоне пандемии и введенных ограничений. Чаще всего снижение доходов отмечено у респондентов в возрастной группе 45–54 года – 73% и старше 55 лет – 71%. Реже всего о снижении уровня зарплат сообщали опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет – 56%.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка в декабре 2021 года отметили, что еще до пандемии COVID-19 свыше 500 млн человек, или 7% населения по всему миру, жили в условиях крайней нищеты из-за расходов на здравоохранение, так как им приходится платить за медицинские услуги самостоятельно при отсутствии полноценной государственной поддержки. Мировые организации считают, что пандемия коронавируса только ухудшит ситуацию.

По словам глобального директора по вопросам здравоохранения, питания и народонаселения Всемирного банка Хуана Пабло Урибе, еще до того как разразилась пандемия, около 1 млрд человек были вынуждены тратить более 10% от своего бюджета на здравоохранение. Такую ситуацию он назвал «неприемлемой».

Росстат ранее отчитался, что в России по состоянию на начало декабря 2021 года за чертой бедности находится 11% населения, или 16 млн человек. О том, что в стране необходимо добиться увеличения продолжительности жизни и бороться с «малоприятным словом «бедность», неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.

В частности, в 2020 году он дал поручение Правительству РФ о необходимости оказания медпомощи гражданам без определенного места жительства. Позднее аналогичное поручение Минздраву, Федеральному фонду ОМС и Минтруду дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре обратились к Владимиру Путину с просьбой создать в России специальную больницу для бездомных, а также погрузить плановое оказание медицинской помощи таким людям в ОМС. Сейчас им оказывают только экстренную помощь по ОМС. Президент идею одобрил, уточнив, что такие больницы необходимо организовывать сразу в нескольких регионах.

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