» «Авивир» купил права на линейку средств от боли Дистрибьютор медизделий «Авивир» приобрел портфель препаратов для устранения болевого синдрома Мигренол у зарегистрированной в США Four Ventures Enterprises. Это первая сделка «Авивира» на фармрынке, до этого компания занималась дистрибуцией медоборудования и тестов на COVID-19. Дистрибьютор медизделий «Авивир» приобрел портфель препаратов для устранения болевого синдрома Мигренол у зарегистрированной в США Four Ventures Enterprises. Это первая сделка «Авивира» на фармрынке, до этого компания занималась дистрибуцией медоборудования и тестов на COVID-19. В сделку вошли препараты Мигренол, Мигренол ПМ и Мигренол Экстра. Первые два зарегистрированы в России, регистрационное удостоверение Мигренола Экстра прекратило действие в 2018 году. «Авивир» получил права на товарный знак и сам препарат. В 2022 году его планируется выпустить «в широкую розничную продажу». Сейчас Мигренол производится в США, рассматривается возможность локализации в России. Мигренол представляет собой комбинацию парацетамола и кофеина. Аналогичное сочетание действующих веществ зарегистрировано у «Промомеда» (Мигрениум) и GSK (Солпадеин Фаст). Мигренол ПМ – комбинация парацетамола с антигистаминным средством дифенгидрамин. Продавец – Four Ventures Enterprises со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе. В России, как сказано на сайте Four Ventures, компанию представляет ООО «Маскови компани», на 50% принадлежащее Фриде Миньковской, на 50% – бизнесмену и бывшему кинопродюсеру Леониду Миньковскому. Компания «Авивир» – оператор комплексных проектов в области здравоохранения, специализирующийся на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. «Авивир» выступает держателем регудостоверений и дистрибьютором линейки диагностических тестов на SARS-CoV-2. По данным СПАРК-Интерфакс, по 33,33% в ООО «Авивир» принадлежат Алексею Куракину и Матвею Мазусу, еще 33,34% – Людмиле Неязовой. В 2020 году выручка компании составила 3,478 млрд рублей, чистая прибыль – 621,4 млн рублей.

Фото: eapteka.ru Источник: АвивирФото: eapteka.ru vademec