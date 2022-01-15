Pfizer представила результаты испытаний комбинации вакцины против пневмококка и COVID-19

Pfizer объявила о положительных результатах исследования III фазы по совместному введению вакцины компании Prevnar 20 против 20 типов пневмококка и вакцины Comirnaty против COVID-19. Об этом сообщается на сайте производителя.

Компания заявляет, что конъюгированная вакцина Prevnar 20 охватывает 13 серотипов, уже включенных в ее препарат Prevnar 13, а также дополнительные серотипы 8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F и 33F. Они вызывают инвазивное пневмококковое заболевание и связаны с высокой летальностью и высокой устойчивостью к антибиотикам.

В исследовании изучалась безопасность и иммуногенность Prevnar 20 у 570 взрослых в США в возрасте 65 лет и старше при одновременном введении с вакциной Pfizer от COVID-19. Результаты сравнивались с введением вакцин одновременно с плацебо.

В заявлении компании говорится, что иммунные ответы, вызванные у пациентов вакциной Prevnar 20, были сравнимыми как при одновременном введении дозы вакцины Pfizer от COVID-19, так и при приеме вместе с плацебо. Реакция на бустерную дозу вакцины Comirnaty также была сходной при введении и Prevnar 20 и плацебо.

О начале испытаний по совместному введению Prevnar 20 вместе с бустерной дозой Comirnaty у пожилых людей было объявлено в мае 2021 года. В исследование были включены взрослые пациенты, получившие вторую дозу вакцины компании как минимум за шесть месяцев до испытания по совместному введению.

Профиль безопасности при совместном введении Prevnаr 20 с бустерной дозой вакцины Comirnaty в целом отражал профиль безопасности, наблюдаемый при применении бустерной дозы вакцины от COVID-19.

В июне этого года Prevnar 20 одобрило американское FDA. Заявка на утверждение Prevnar 20, поданная в декабре прошлого года, подтверждается данными испытания III фазы с участием 6 тыс. пациентов старше 18 лет.

Николай Соколов

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