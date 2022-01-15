«Промомед» снова подал документы на регистрацию молнупиравира с новым торговым названием

Компания «Промомед» второй раз подала документы на регистрацию противовирусного перорального препарата молнупиравир для лечения COVID-19. В конце прошлого года компания планировала зарегистрировать препарат под названием «Омнивир». Через две недели в ГРЛС появилась информация о новой попытке регистрации молнупиравира, но уже под другим торговым наименованием – «Эсперавир».

Минздрав начал процедуру регистрации препарата молнупиравир, документы подала компания «Промомед». Информация об этом размещена в государственном реестре лекарственных средств. Препарат регистрируется с торговым названием «Эсперавир». Это вторая попытка компании зарегистрировать молнупиравир под своим торговым наименованием. Ранее препарат проходил по документам, поданным в Минздрав, как «Омнивир».

Патент на молнупиравир (торговое наименование Lagevrio) принадлежит компании MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Молнупиравир является пероральным противовирусным препаратом прямого действия, который, встраиваясь в геном, нарушает процесс репликации коронавируса.

Как рассказали «ФВ» в пресс-службе MSD, компания подала заявки на регистрацию патентов на новый противовирусный препарат в Российской Федерации и странах ЕАЭС. «Мы полагаем, что соблюдение интеллектуальных прав участниками индустрии является критическим фактором, поддерживающим разработку и вывод на рынок новых жизнеспасающих лекарств», – сказали в MSD.

Согласно данным ГРЛС, Минздрав выдал MSD разрешения на три разных клинических исследования данного препарата, одно из которых уже завершено. В законченном испытании молнупиравир применялся у госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19. Два других планируется завершить в конце 2022 года. В них препарат исследуют у негоспитализированных пациентов с COVID-19, а также для профилактики новой коронавирусной инфекции у лиц, близко контактировавших с заболевшим.

Ранее Минздрав выдал компании «Р-фарм» разрешение на обращение в период пандемии молнупиравира, торговое название «Лагеврио». По данным MSD, «Р-Фарм» ввез на территорию нашей страны более 99 тыс. курсов препаратов. В России испытание препарата в настоящее время проводит также компания «Фармасинтез». Минздрав включил лекарство в обновленные схемы лечения COVID-19.

Вероника Догузова

Елена Калиновская

pharmvestnik