ВОЗ рекомендовала препараты Eli Lilly и GSK для лечения COVID-19

ВОЗ рекомендует для лечения коронавируса два препарата: барицитиниб от компании Eli Lilly и моноклональные антитела сотровимаб от GlaxoSmithKline с Vir Biotechnology.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения рекомендовала использовать два препарата для лечения пациентов с COVID-19: Olumiant (барицитиниб) от компании Eli Lilly и Xevudy (сотровимаб) от GlaxoSmithKline с Vir Biotechnology. Об этом сообщается на сайте ООН со ссылкой на новые рекомендации ВОЗ.

Группа настоятельно рекомендовала использовать барицитиниб для пациентов с тяжелой формой COVID-19 в сочетании с кортикостероидами. Барицитиниб входит в 14-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19 Минздрава России при легком течении болезни в условиях стационара.

Также ВОЗ одобрила моноклональные антитела сотровимаб от GSK и Vir для пациентов с нетяжелыми случаями заболеваниями и высоким риском госпитализации.

Reuters отмечает, что до сих пор терапия моноклональными антителами GSK и Vir была единственной показавшей эффективность против варианта коронавируса «Омикрон» в лабораторных тестах. Аналогичные препараты от Eli Lilly и Regeneron Pharmaceuticals обеспечивали более низкую защиту в ходе подобных тестов.

Эксперты ВОЗ отметили, что эффективность лечения моноклональными антителами — соединениями, имитирующими естественную защиту организма — против новых вариантов, таких как «Омикрон», все еще остается неопределенной. Они заявили, что рекомендации для этого класса лекарств будут обновлены, когда появятся дополнительные данные.

Что касается барицитиниба, в рекомендациях ВОЗ также отмечается, что, согласно доступным данным, препарат повышает выживаемость и снижает потребность в вентиляции легких, при этом при его использовании не наблюдается тяжелых побочных эффектов.

Данные ВОЗ демонстрируют, что «Омикрон», который проявляет способность обходить защиту многих вакцинами и методами лечения, был обнаружен в 149 странах. Он быстро заменяет «Дельту» в качестве доминирующего варианта в нескольких странах.

Николай Соколов

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