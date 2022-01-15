Продажи антибиотиков в аптеках сократились более чем на 10%

По итогам января-ноября 2021 аптечный рынок вырос на 7%. Натуральное потребление снизилось на 8%. По сравнению с январем-ноябрем 2020 года сократились продажи противовирусных и антибактериальных препаратов.

За первые 11 месяцев 2021 года аптечные продажи лекарств в рублях выросли на 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 1,1 трлн руб. В упаковках рынок сократился на 8%, до 4,6 млрд упаковок, что сравнимо с показателями «допандемийного» уровня 2019 года, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.

Падение и рост

Согласно ежемесячной динамике, в октябре и ноябре 2021 года произошло снижение аптечного рынка в рублях и в упаковках относительно этих же месяцев 2020 года. В деньгах снижение составило в октябре на 4%, в ноябре на 6%. В упаковках рынок упал еще больше – в октябре на 17%, в ноябре на 15%.

Источник: AlphaRM

Лидирующими терапевтическими группами (по классификации EphMRA) в ушедшем году были: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), антикоагулянты, противопростудные и противокашлевые препараты. Средства, относящиеся к перечисленным группам, пользовались неравномерным спросом в течение исследуемого периода. Особенно это заметно на примере противопростудных лекарств.

В весенне-летний период их продажи снизились, в сентябре они, напротив, резко выросли в деньгах. В ноябре спрос на противопростудные средства вновь снизился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи антикоагулянтов за весь период медленно росли – наблюдается небольшое снижение в августе и сентябре, а затем их продажи вновь пошли вверх. Максимальных значений этих две группы достигли в октябре ушедшего года. Спрос на препараты из группы ингибиторы АПФ на протяжении 11 месяцев сохранялся примерно на одном уровне. Максимальные показатели зафиксированы в марте ушедшего года.

Источник: AlphaRM

Лекарства из первой тройки терапевтических групп показали прирост продаж относительно января-ноября 2020 года. Более всего продажи увеличились у антикоагулянтов – на 21,7% в рублях. В то же время группа противовирусных препаратов, расположившаяся на четвертом месте, демонстрирует падение продаж почти на 2%. Сокращение аптечных продаж антивирусных средств произошло в основном за счет снижения спроса на такие бренды как: «Ингавирин», «Кагоцел», «Амиксин». Эти марки в январе-ноябре 2020 года занимали более 39% доли в группе, в аналогичный период 2021 года их доля снизилась до 25% в рублях среди противовирусных лекарств.

Из первой десятки лидирующих терапевтических групп также снизились продажи системных антибактериальных средств – на 10,2%. Что может быть связано с более осторожным назначением антибиотиков в 2021 году по сравнению с ажиотажным 2020 годом, когда была объявлена пандемия и антибиотики скупались в аптеках в больших количествах. Самый продаваемый антибиотик 2020 года – азитромицин – в ушедшем году демонстрирует падение на 30% в деньгах и на 42% в упаковках.

ТОР10 терапевтических групп в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-ноябре 2021 года Рейтинг EphMRA-группа 2-го уровня Лидирующее МНН Доля продаж группы, % Прирост продаж группы, январь-ноябрь 2021/январь-ноябрь 2020, % Январь-ноябрь 2020 Январь-ноябрь 2021 1 Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) Лозартан 5,2 4,9 1,8 2 Антикоагулянты Ривароксабан 4,0 4,6 21,7 3 Противопростудные и противокашлевые препараты Ацетилцистеин 4,4 4,4 5,5 4 Противовирусные препараты для системного использования Умифеновир 4,6 4,2 -1,7 5 Противовоспалительные и противоревматические препараты Нимесулид 3,8 4,0 10,8 6 Препараты для лечения заболеваний носа Ксилометазолин 3,6 3,9 14,0 7 Системные антибактериальные средства Азитромицин 4,1 3,4 -10,2 8 Половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия Дроспиренон+Этинилэстрадиол 3,4 3,4 6,2 9 Психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения Этилметилгидроксипиридина сукцинат 3,1 3,3 14,6 10 Урология Силденафил 2,9 2,9 7,4 Источник: AlphaRM

Структура рынка

По итогам 11 месяцев, 61% препаратов на аптечном рынке в натуральном выражении производились на территории России. Из-за более высокой стоимости импортных лекарств их доля в деньгах была выше – более 60%. Средняя цена на зарубежные средства была примерно 392 руб. за упаковку, стоимость отечественных лекарств – около 154 руб. При этом российские препараты относительно 11 месяцев 2020 года подорожали приблизительно на 22%, а импортные на 7%.

Источник: AlphaRM

Рецептурные лекарства в натуральном объеме аптечного рынка занимают чуть более 37%. Причем доля их выросла за год примерно на два процентных пункта в упаковках. В денежном выражении средства, отпускаемые по рецепту, оттягивают на себя более половины розничного рынка.

Источник: AlphaRM

Лидирующие марки

Среди лидирующих брендов можно выделить противовирусный препарат «Арбидол» (МНН умифеновир), производства «Отисифарм», который поднялся с третьей позиции в январе-ноябре 2020 года, на первое место, вытеснив антикоагулянт «Ксарелто» (МНН ривароксабан) на одну строчку вниз. На третьей позиции расположился еще один антикоагулянт от компании Pfizer – «Эликвис», у которого отмечается самый высокий прирост продаж в деньгах (+86,7%) в ТОР10. В первой десятке только у антивирусного средства «Ингавирин» (МНН имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты) наблюдается снижение продаж на 33,7% в отчетный период.

ТОР10 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-ноябре 2021 года Рейтинг Бренд Доля продаж, % Прирост продаж январь-ноябрь 2021/январь-ноябрь 2020, % Средняя цена, руб. Прирост средней цены январь-ноябрь 2021/январь-ноябрь 2020, % Январь-ноябрь 2021 Январь-ноябрь 2020 1 3 Арбидол 1,4 57,9 508 8,7 2 1 Ксарелто 1,4 22,6 3549 8,8 3 4 Эликвис 1,2 86,7 1715 2,4 4 5 Детралекс 0,7 15,4 1621 4,1 5 2 Ингавирин 0,7 -33,7 734 6,1 6 6 Нурофен 0,6 8,9 186 1,5 7 14 Гептрал 0,6 50,0 1749 3,4 8 8 Мексидол 0,6 12,2 443 -0,7 9 9 Пенталгин 0,6 10,2 195 4,3 10 12 Кардиомагнил 0,5 13,3 241 2,8 Источник: AlphaRM

Лидирующие компании

По итогам 11 месяцев, лидирующей компанией остается Bayer с долей рынка 4,5% в рублях. Отечественная корпорация «Отисифарм» немного отстает от лидера и занимает второе место с долей 4,2%. Тройку замыкает Novartis, который спустился на строчку вниз с долей рынка 3,7%. Novartis – одна из двух компаний, которая демонстрирует снижение рынка в первой десятке (-3,8%). В портфеле компании заметно сократились продажи некоторых лидирующих марок, к примеру, «Линекс» и «Бронхо-мунал». У обоих брендов снижение более чем на 12% в натуральном выражении.

Вторая корпорация из ТОР10, у которой наблюдается сокращение продаж, – Sanofi (-1,7%). Из лидирующих брендов компании более всего продажи снизились у марок «Лозап» (-12%) и «Клексан» (-27%) в упаковках. В рублях рынок этих препаратов сократился более чем на 15%. В ноябре 2021 года Sanofi отозвала с рынка свыше 900 серий гипотензивного средства «Лозап» и «Лозап плюс» из-за опасности наличия в них токсичных примесей. Возможно масштабный отзыв серий «Лозапа» негативно отразился на продажах, так как именно в этот месяц зафиксировано значительное сокращение спроса на препарат. Относительно ноября 2020 года рынок «Лозапа» упал на 85% как в рублях, так и в упаковках.