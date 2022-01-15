Продажи антибиотиков в аптеках сократились более чем на 10%

По итогам января-ноября 2021 аптечный рынок вырос на 7%. Натуральное потребление снизилось на 8%. По сравнению с январем-ноябрем 2020 года сократились продажи противовирусных и антибактериальных препаратов.
За первые 11 месяцев 2021 года аптечные продажи лекарств в рублях выросли на 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 1,1 трлн руб. В упаковках рынок сократился на 8%, до 4,6 млрд упаковок, что сравнимо с показателями «допандемийного» уровня 2019 года, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.
Падение и рост
Согласно ежемесячной динамике, в октябре и ноябре 2021 года произошло снижение аптечного рынка в рублях и в упаковках относительно этих же месяцев 2020 года. В деньгах снижение составило в октябре на 4%, в ноябре на 6%. В упаковках рынок упал еще больше – в октябре на 17%, в ноябре на 15%.
Источник: AlphaRM
Лидирующими терапевтическими группами (по классификации EphMRA) в ушедшем году были: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), антикоагулянты, противопростудные и противокашлевые препараты. Средства, относящиеся к перечисленным группам, пользовались неравномерным спросом в течение исследуемого периода. Особенно это заметно на примере противопростудных лекарств.
В весенне-летний период их продажи снизились, в сентябре они, напротив, резко выросли в деньгах. В ноябре спрос на противопростудные средства вновь снизился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи антикоагулянтов за весь период медленно росли – наблюдается небольшое снижение в августе и сентябре, а затем их продажи вновь пошли вверх. Максимальных значений этих две группы достигли в октябре ушедшего года. Спрос на препараты из группы ингибиторы АПФ на протяжении 11 месяцев сохранялся примерно на одном уровне. Максимальные показатели зафиксированы в марте ушедшего года.
Источник: AlphaRM
Из первой десятки лидирующих терапевтических групп также снизились продажи системных антибактериальных средств – на 10,2%. Что может быть связано с более осторожным назначением антибиотиков в 2021 году по сравнению с ажиотажным 2020 годом, когда была объявлена пандемия и антибиотики скупались в аптеках в больших количествах. Самый продаваемый антибиотик 2020 года – азитромицин – в ушедшем году демонстрирует падение на 30% в деньгах и на 42% в упаковках.
|ТОР10 терапевтических групп в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-ноябре 2021 года
|Рейтинг
|EphMRA-группа 2-го уровня
|Лидирующее МНН
|Доля продаж группы, %
|Прирост продаж группы, январь-ноябрь 2021/январь-ноябрь 2020, %
|Январь-ноябрь 2020
|Январь-ноябрь 2021
|1
|Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
|Лозартан
|5,2
|4,9
|1,8
|2
|Антикоагулянты
|Ривароксабан
|4,0
|4,6
|21,7
|3
|Противопростудные и противокашлевые препараты
|Ацетилцистеин
|4,4
|4,4
|5,5
|4
|Противовирусные препараты для системного использования
|Умифеновир
|4,6
|4,2
|-1,7
|5
|Противовоспалительные и противоревматические препараты
|Нимесулид
|3,8
|4,0
|10,8
|6
|Препараты для лечения заболеваний носа
|Ксилометазолин
|3,6
|3,9
|14,0
|7
|Системные антибактериальные средства
|Азитромицин
|4,1
|3,4
|-10,2
|8
|Половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия
|Дроспиренон+Этинилэстрадиол
|3,4
|3,4
|6,2
|9
|Психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения
|Этилметилгидроксипиридина сукцинат
|3,1
|3,3
|14,6
|10
|Урология
|Силденафил
|2,9
|2,9
|7,4
|Источник: AlphaRM
Структура рынка
По итогам 11 месяцев, 61% препаратов на аптечном рынке в натуральном выражении производились на территории России. Из-за более высокой стоимости импортных лекарств их доля в деньгах была выше – более 60%. Средняя цена на зарубежные средства была примерно 392 руб. за упаковку, стоимость отечественных лекарств – около 154 руб. При этом российские препараты относительно 11 месяцев 2020 года подорожали приблизительно на 22%, а импортные на 7%.
Источник: AlphaRM
Рецептурные лекарства в натуральном объеме аптечного рынка занимают чуть более 37%. Причем доля их выросла за год примерно на два процентных пункта в упаковках. В денежном выражении средства, отпускаемые по рецепту, оттягивают на себя более половины розничного рынка.
Источник: AlphaRM
Лидирующие марки
Среди лидирующих брендов можно выделить противовирусный препарат «Арбидол» (МНН умифеновир), производства «Отисифарм», который поднялся с третьей позиции в январе-ноябре 2020 года, на первое место, вытеснив антикоагулянт «Ксарелто» (МНН ривароксабан) на одну строчку вниз. На третьей позиции расположился еще один антикоагулянт от компании Pfizer – «Эликвис», у которого отмечается самый высокий прирост продаж в деньгах (+86,7%) в ТОР10. В первой десятке только у антивирусного средства «Ингавирин» (МНН имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты) наблюдается снижение продаж на 33,7% в отчетный период.
|ТОР10 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-ноябре 2021 года
|Рейтинг
|Бренд
|Доля продаж, %
|Прирост продаж январь-ноябрь 2021/январь-ноябрь 2020, %
|Средняя цена, руб.
|Прирост средней цены январь-ноябрь 2021/январь-ноябрь 2020, %
|Январь-ноябрь 2021
|Январь-ноябрь 2020
|1
|3
|Арбидол
|1,4
|57,9
|508
|8,7
|2
|1
|Ксарелто
|1,4
|22,6
|3549
|8,8
|3
|4
|Эликвис
|1,2
|86,7
|1715
|2,4
|4
|5
|Детралекс
|0,7
|15,4
|1621
|4,1
|5
|2
|Ингавирин
|0,7
|-33,7
|734
|6,1
|6
|6
|Нурофен
|0,6
|8,9
|186
|1,5
|7
|14
|Гептрал
|0,6
|50,0
|1749
|3,4
|8
|8
|Мексидол
|0,6
|12,2
|443
|-0,7
|9
|9
|Пенталгин
|0,6
|10,2
|195
|4,3
|10
|12
|Кардиомагнил
|0,5
|13,3
|241
|2,8
|Источник: AlphaRM
Лидирующие компании
По итогам 11 месяцев, лидирующей компанией остается Bayer с долей рынка 4,5% в рублях. Отечественная корпорация «Отисифарм» немного отстает от лидера и занимает второе место с долей 4,2%. Тройку замыкает Novartis, который спустился на строчку вниз с долей рынка 3,7%. Novartis – одна из двух компаний, которая демонстрирует снижение рынка в первой десятке (-3,8%). В портфеле компании заметно сократились продажи некоторых лидирующих марок, к примеру, «Линекс» и «Бронхо-мунал». У обоих брендов снижение более чем на 12% в натуральном выражении.
Вторая корпорация из ТОР10, у которой наблюдается сокращение продаж, – Sanofi (-1,7%). Из лидирующих брендов компании более всего продажи снизились у марок «Лозап» (-12%) и «Клексан» (-27%) в упаковках. В рублях рынок этих препаратов сократился более чем на 15%. В ноябре 2021 года Sanofi отозвала с рынка свыше 900 серий гипотензивного средства «Лозап» и «Лозап плюс» из-за опасности наличия в них токсичных примесей. Возможно масштабный отзыв серий «Лозапа» негативно отразился на продажах, так как именно в этот месяц зафиксировано значительное сокращение спроса на препарат. Относительно ноября 2020 года рынок «Лозапа» упал на 85% как в рублях, так и в упаковках.
|ТОР10 корпораций в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-ноябре 2021 года
|Рейтинг
|Корпорация
|Доля продаж, %
|Прирост продаж январь-ноябрь 2021/январь-ноябрь 2020, %
|Январь-ноябрь 2021
|Январь-ноябрь 2020
|Январь-ноябрь 2020
|Январь-ноябрь 2021
|1
|1
|Bayer
|4,5
|4,5
|7,3
|2
|3
|Отисифарм
|4,0
|4,2
|12,6
|3
|2
|Novartis
|4,1
|3,7
|-3,8
|4
|5
|Stada
|3,6
|3,5
|5,8
|5
|4
|Sanofi
|3,7
|3,4
|-1,7
|6
|6
|Abbott
|3,1
|3,2
|7,7
|7
|8
|Servier
|3,0
|3,0
|5,3
|8
|7
|Teva
|3,1
|2,9
|0,9
|9
|11
|GSK
|2,5
|2,6
|9,8
|10
|9
|Krka
|2,7
|2,5
|0,5
|Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
pharmvestnik