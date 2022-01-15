Крупнейшая британская аптечная сеть Boots может быть продана за 9,6 млрд долларов

Ряд инвестиционных компаний рассматривает покупку британской аптечной сети Boots. Сеть принадлежит крупной американской компании Walgreens Boots Alliance.

Инвестиционные компании Advent International и KKR рассматривают покупку одной из крупнейших британских аптечных сетей Boots, которой владеет Walgreens Boots Alliance. Об этом сообщает издание Bloomberg.

KKR уже ранее имело дело с Boots. Инвестиционная фирма купила компанию вместе с миллиардером Стефано Пессиной в 2007 году, а затем продала ее Walgreens в ходе двух сделок в 2012 и 2014 годах.

Boots также вызвала интерес со стороны Clayton Dubilier & Rice, которая владеет британскими супермаркетами Wm Morrison Supermarket, а также у инвестиционной фирмы Apollo Global Management. По словам источников Bloomberg, Boots, которая имеет обширную аптечную сеть в Великобритании, может быть оценена в 7 млрд фунтов стерлингов (9,6 млрд долл.).

Еще две компании, Bain Capital и CVC Capital Partners, объединились, чтобы рассмотреть возможность сделать совместное предложение по Boots, сообщают источники. По словам людей, Walgreens может начать процесс продажи уже в ближайшие недели.

Boots управляет сетью из примерно 2200 магазинов в Великобритании, в которую входят такие суббренды, как No7 Beauty Co. У компании также есть магазины в Ирландии, Норвегии, Нидерландах и Таиланде, бизнес, связанный с оптикой, и ряд брендов косметических товаров и товаров для личной гигиены, которые могут быть включены в сделку.

При этом Blomberg пишет, что аптечная сеть вряд ли вызовет значительный ажиотаж у покупателей, поскольку британский розничный сектор испытывает значительные трудности в связи с пандемией. По словам источников, потенциальные участники торгов находятся на ранних стадиях оценки сделки, и пока что нет уверенности, что они выступят с официальными предложениями.

Николай Соколов

pharmvestnik