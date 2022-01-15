Комитет EMA признал поперечный миелит побочным эффектом вакцин AstraZeneca и J&J

Комитет по безопасности медикаментов EMA выявил корреляцию между вакцинами AstraZeneca и J&J и поперечным миелитом на основе данных со всего мира. Специалисты предложили внести заболевание в список редких побочных эффектов препаратов. Регулятор добавил, что польза от препаратов по-прежнему перевешивает риски.

Комитет по безопасности медикаментов Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал включить поперечный миелит (ПМ), воспаление спинного мозга, в список побочных эффектов вакцин против COVID-19 компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson (J&J). Об этом сообщается на сайте европейского регулятора.

В заявлении EMA говорится, что, проанализировав данные, собранные со всего мира, комитет выявил причинно-следственную связь между вакцинами и ПМ. Как подчеркивается, возникновение заболевания является «обоснованной возможностью». При этом регулятор добавил, что польза от препаратов по-прежнему перевешивает риски. Комитет не предоставил подробную информацию о количестве зарегистрированных случаев ПМ среди привитых.

Поперечный миелит – это редкое неврологическое заболевание, характеризующееся воспалением одной или обеих сторон спинного мозга. Оно характеризуется слабостью в руках или ногах, симптомами нарушения чувствительности (в виде покалываний, онемения, боли или потери болевых ощущений) либо проблемами с функцией мочевого пузыря или кишечника.

Кроме того, в заявлении указывается, что обзор данных пролил свет на случаи тромбоза с синдромом тромбоцитопении (TTS). Всего в мире было зарегистрировано 1809 случаев заболевания после вакцины AstraZeneca, 1643 из них возникли после получения первой дозы и 166 – после второй дозы. В апреле прошлого года EMA признало TTS редким побочным эффектом препарата. На днях FDA добавило иммунную тромбоцитопению в список побочных эффектов вакцины против COVID-19 от Johnson & Johnson.

Григорий Дубов

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