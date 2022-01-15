Заявки на дистанционную торговлю подали 780 участников фармрынка

Заявки на участие в дистанционной торговле подали уже 780 участников фармрынка. С момента, когда онлайн-торговля была разрешена, также были заблокированы многие интернет-продавцы лекарств.
Сотни участников фармрынка подали заявки на участие в дистанционной торговле с момента ее разрешения. Статистика была представлена на сессии «Нужна ли аптека?» Гайдаровского форума, передает корреспондент «ФВ».
Заявки на участие в дистанционной торговле подали уже 780 участников фармрынка, привела данные директор Росздравнадзора по коммуникациям СПФО Олеся Полянская. Сейчас разрешения на такую торговлю выданы в 57 субъектах.
Росздравнадзор также проверил более 30 тыс. сайтов, осуществляющих торговлю лекарствами. Более трети из них попали под блокировку — 10,6 тыс. сайтов были закрыты, отметили на сессии.
Ранее Росздравнадзор уже называл основные причины, из-за которых блокируются сайты. Среди них: онлайн-продажа рецептурных препаратов, отсутствие лицензии на фармдеятельность и продажа не зарегистрированных в России препаратов.
Ранее исследователи Data Insight при поддержке Dostavista подсчитали, что в первом полугодии 2021 года средний чек интернет-заказа лекарств составлял 1680 руб.
Руслан Мавлиханов
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