Путин поручил отчитаться о лекарственном обеспечении в селах

Правительство должно до середины апреля представить президенту доклад о расширении возможностей для приобретения сельскими жителями лекарств, в том числе в почтовых отделениях.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря. В частности, правительству поручено до 15 апреля подготовить доклад об улучшении лекарственного обеспечения сельских жителей с использованием ФАП и врачебных амбулаторий, а также объектов инфраструктуры АО «Почта России».

В ноябре 2021 года сообщалось, что Минздрав и Почта России должны подготовить план по организации торговли лекарствами в отделениях почты по всей стране. До конца 2025 года поэтапно планируется модернизировать 25 160 отделений почтовой связи из примерно 37 тыс. имеющихся для выполнения новых задач, в том числе по торговле лекарствами.

«Определяются территории, где есть ФАП, чтобы не было дублирования, поскольку в ФАП такая услуга предоставляется, и разрабатывается программа подготовки персонала для этих задач, чтобы они могли в отделениях почты осуществлять эту деятельность», – говорил 24 ноября вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у Путина.

На первом этапе обновят 632 сельских отделения почтовой связи. В качестве пилотных выбраны удаленные территории Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Бурятия.

В сентябре «ФВ» писал, что президент поручил рассмотреть вопрос расширения перечня услуг, предоставляемых в отделениях Почты России, в том числе предусмотреть возможность обеспечения населения лекарствами. Приход проекта в некоторые труднодоступные и удаленные населенные пункты пока затруднен из-за дефицита фармспециалистов. В апреле 2021 года «ФВ» писал, что компания намерена решить эту проблему, в том числе в сотрудничестве с Минздравом.

С 1 января Минздрав упростил процедуру выдачи фармлицензий амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам и центрам общей врачебной практики, расположенным в сельских населенных пунктах, где нет аптечной организации. Медработникам таких организаций больше не нужно подтверждать наличие дополнительного профобразования в части розничной торговли лекарственными препаратами.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

pharmvestnik