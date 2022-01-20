В Подмосковье начали производить определяющие омикрон-штамм тесты

Компания «Уайт сервис» – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Подмосковье – начала производить тест-системы для выявления антигена коронавирусной инфекции, способные определить наличие всех штаммов COVID-19, в том числе омикрон-штамма. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Производство российских экспресс-тестов на выявление антигена COVID-19 в ОЭЗ «Дубна» поспособствует снижению нагрузки на сферу здравоохранения не только в Московской области, но и по всей России. Кроме того, это позволит компании «Уайт сервис» расширить охват лабораторных тестирований и увеличить шансы на своевременное изолирование заболевшего. Это повлияет на снижение темпов распространения COVID-19 и поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию», – прокомментировала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, тесты компании способны различать все штаммы коронавируса, в том числе новый омикрон-штамм, за 15 минут с первого дня заражения. Благодаря этому человек, если это необходимо, может изолироваться.

Запущенная линейка тест-систем прошла все необходимые клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и имеет все необходимые регистрационные удостоверения Росздравнадзора.

Как стало известно ранее, в ОЭЗ «Дубна» открылась новая лаборатория для разработки лекарств.

gxpnews