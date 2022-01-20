Modernа планирует выпустить вакцину от COVID-19 и гриппа к 2023 году

При наилучшем развитии событий бустерная доза вакцины компании Moderna, которая действует одновременно против коронавирусной инфекции и гриппа, будет готова к осени 2023 года. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил глава компании Стефан Бансель.

По его словам, она будет доступа к тому времени «хотя бы в некоторых странах». Как отметил Бансель, подобная разработка решит проблему, когда люди не хотят или не могут делать несколько прививок в течение одного сезона.

«В ноябре 2021 года медики из США и Франции подвели итоги второй фазы клинических испытаний комбинации вакцины Moderna и прививок от гриппа и пришли к выводу, что их сочетание не вызывало опасных побочных эффектов у пожилых пациентов в ходе повторной вакцинации. Статья об этой работе была опубликована в электронной библиотеке medRxiv», – пишет издание.

Moderna может столкнуться с патентным спором из-за вакцины от COVID-19, стало известно ранее.

gxpnews