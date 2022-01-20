МГУ начал доклинические исследования своей вакцины против COVID-19

Доклинические исследования вакцины, разрабатываемой МГУ им. М.В. Ломоносова при участии РАН с 2020 года, проходят в 48-м Центральном НИИ Минобороны РФ. Финансирует исследования «Р-Фарм». Доклинические исследования вакцины, разрабатываемой МГУ им. М.В. Ломоносова при участии РАН с 2020 года, проходят в 48-м Центральном НИИ Минобороны РФ. Финансирует исследования «Р-Фарм».

В компании сообщили, что доклинические исследования по оценке эффективности на модели инфекции SARS-CoV-2 поливалентной рекомбинантной вакцины от коронавируса уже начались.

Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова начал разработку вакцины от коронавирусной инфекции летом 2020 года. Ученые используют запатентованную МГУ технологию на основе вирусов растений. На базе этой платформы могут быть разработаны вакцины и от других инфекционных заболеваний.

Вакцина будет поливалентной. Заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова утверждала, что вакцина будет содержать несколько антигенов: COVID-19, MERS (ближневосточный респираторный синдром) и универсальный антиген сразу для ряда других коронавирусов, которые еще не прошли межвидовой барьер от животного к человеку.

«Р-Фарм» инвестировал в разработку вакцины 25 млн рублей, сообщалось в 2020 году. В случае успешного завершения всех исследований вакцина будет производиться на площадке «Р-Фарм».

«Р-Фарм» уже производит Спутник V и Спутник Лайт от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи на заводах в Москве, Ярославле и Ростове. С сентября 2021 года «Р-Фарм» выпускает также вакцину против COVID-19 от AstraZeneca.