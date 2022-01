Суд обязал Мартина Шкрели выплатить $64,6 млн за завышение цены на Daraprim

Суд южного округа Нью-Йорка 14 января принял решение навсегда запретить экс-директору компании Turing Pharmaceuticals (сейчас Vyera Pharmaceuticals) Мартину Шкрели заниматься фармбизнесом, а также обязал его вернуть прибыль в размере $64,6 млн, полученную им и его компанией за многократное завышение цены на жизненно важный препарат Daraprim и нарушение антимонопольного закона. В 2018 году Федеральный окружной суд Бруклина также приговорил Шкрели к семи годам лишения свободы за мошенничество с ценными бумагами и обязал выплатить правительству штраф в размере $7,66 млн.

Иск против Шкрели подали Федеральная торговая комиссия и семь штатов США – Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания и Вирджиния.

В 130-страничном решении судья Денис Кот обвинил Шкрели в создании двух фармкомпаний (Vyera и Retrophin), предназначенных для монополизации лекарств. В суде были представлены доказательства того, что Шкрели, пребывающий в настоящее время в тюрьме, связывался оттуда с топ-менеджерами Vyera и обсуждал планы предотвращения выпуска дешевых дженериков препарата Daraprim.

Daraprim предназначен для лечения токсоплазмоза – паразитарного заболевания, которым можно заразиться при употреблении в пищу мясных продуктов и яиц, не прошедших достаточную термическую обработку, а также при контакте с зараженными животными. Болезнь может привести к слепоте и повреждению головного мозга. Люди со сниженным иммунитетом, например, пациенты с ВИЧ и онкологическими заболеваниями, особенно подвержены заражению токсоплазмозом.

Мартин Шкрели стал широко известен в 2015 году. Он был признан «самым ненавистным человеком в Америке» после того, как приобрел права на Daraprim и увеличил его цену в 55 раз (с $13,5 до $750 за таблетку).

В 2018 году Федеральный окружной суд Бруклина приговорил Шкрели к семи годам лишения свободы за мошенничество с двумя хедж-фондами (MSMB Capital и MSMB Healthcare) и основанной им фармкомпанией Retrophin и обязал выплатить правительству штраф в размере $7,66 млн за нанесенный ущерб. Также суд конфисковал у Шкрели картину Пабло Пикассо и единственный экземпляр альбома Once Upon a Time in Shaolin рэперов Wu-Tang Clan, купленный бизнесменом за $2 млн.