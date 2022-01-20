Гинцбург заявил о начале испытания препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител

Центр им. Гамалеи начинает клинические исследования препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител, которые планируется завершить во второй половине весны, сообщил Александр Гинцбург.

Центр им. Гамалеи начал клинические исследования препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Об этом сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

«Сейчас начинаются клинические испытания. Мы должны пройти первую и вторую фазы, это займет порядка трех с половиной — четырех месяцев. Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — сказал он.

В ноябре сообщалось, что специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. По словам директора института академика Александра Макарова, высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.

В ноябре Минздрав выдал разрешение компании «Нанолек» на обращение во время пандемии двух партий препарата «Регкирон» (регданвимаб) на основе моноклональных антител.

В конце декабря в новых рекомендациях по лечению коронавируса Минздрав России разрешил применение моноклональных антител у беременных.

В декабре FDA заявило о низкой эффективности совместного использования препаратов на основе моноклональных антител бамланивимаба и этесевимаба, а также касиривимаба и имдевимаба против нового варианта коронавируса «Омикрон». Наибольшей активностью может обладать препарат сотровимаб.

Елена Сидорова

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