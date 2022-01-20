13 аптечных сетей подключились к пилотному проекту по выдаче льготных лекарств в Москве

В Москве стартовал пилотный проект по выдаче в коммерческих аптеках лекарств по льготным электронным рецептам, в котором участвуют 312 аптек.

С 15 января в эксперименте по выдаче бесплатных лекарств по электронным рецептам участвуют 312 пунктов 13 аптечных сетей Москвы, сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.

В эксперименте принимают участие аптечные сети:

ООО «Аптечная сеть Оз»;

ООО «Ригла»;

ООО «Аптечная сеть «Самсон-Фарма»;

АО «ЭРКАФАРМ»;

ООО «Вера на Веерной»;

ООО «ПЛАНЕТА ТМ»;

ООО «еАптека»;

ООО «Аптека-А.в.е»;

ООО «АльфаФарм»;

ООО «ГиппоРубер»;

ООО «ЗДОРОВ.ру»;

ООО «НордФарм»;

ООО «Технофарм».

«Процедура присоединения к проекту проходит максимально прозрачно для всех потенциальных участников. Нужно ознакомиться с нормативными документами, иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в Москве, подключиться к единой медицинской информационно-аналитической системе. Для участия в проекте организациям необходимо ежедневно обеспечивать наличие препаратов в своих аптеках, передавать сведения о их наличии и реализации в ЕМИАС», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, для участия в проекте аптека или аптечная сеть должна быть российским юридическим лицом, либо в ее уставном капитале доля иностранного участника, зарегистрированного на установленных Минфином России территориях с режимом льготного налогообложения, не должна превышать 50%. Также, в число учредителей организации не должны входить федеральные либо муниципальные органы власти и у нее должны отсутствовать проблемы с законом.

Оплата реализованных лекарственных препаратов коммерческим аптекам будет поступать из городского бюджета.

О начале приема заявок на участие в эксперименте «ФВ» писал в начале декабря. Тогда сообщалось, что участнику проекта необходимо ежедневно обеспечивать наличие препаратов в рамках Перечня лекарственных средств, отпускаемых по электронным рецептам и передачу сведений об этом в ЕМИАС. Также требуется выдавать их в день обращения, а при наличии технической возможности дистанционного отпуска обеспечивать онлайн-заказ и доставку лекарств их получателю.

Проводить пилотный проект планируется по 31 декабря 2022 года.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Сидорова

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