GSK отклонила предложение Unilever по покупке подразделения безрецептурных препаратов

GSK заявила о том, что отклонила предложение Unilever по покупке подразделения потребительских товаров компании за 50 млрд фунтов стерлингов. Производитель считает, что цена недостаточна.

GlaxoSmithKline отклонила предложение Unilever по покупке подразделения потребительских товаров GSK Consumer Healthcare британской компании за 50 млрд фунтов стерлингов, сообщает Reuters. GSK считает, такое предложение «фундаментально недооценивает» стоимость подразделения. Компания намерена продолжить процесс его выведения в отдельную компанию.

GlaxoSmithKline (68%) и американская Pfizer (32%) объявили о завершении сделки по объединению своих безрецептурных бизнесов в совместное предприятие GSK Consumer Healthcare в 2019 году.

GSK заявила, что получила три предложения от Unilever, последнее из них 20 декабря прошлого года. Оно включало в себя 41,7 млрд фунтов стерлингов в форме выплат и 8,3 млрд фунтов стерлингов акциями Unilever, которые, по мнению GSK, не отражали стоимость бизнеса и его потенциал.

«Поэтому совет GSK по-прежнему сосредоточен на реализации предложенного разделения бизнеса Consumer Healthcare в соответствии с графиком, который должен быть выполнен в середине 2022 года», — говорится в заявлении GSK.

Unilever отказалась комментировать Reuters, предложит ли она GSK более высокую цену. «Нет никакой уверенности в том, что какое-либо соглашение будет достигнуто»,– пишет издание. В прошлом году инвестиционная компания Jefferies оценила весь потребительский бизнес GSK в 45 млрд фунтов стерлингов.

Сделка такого размера станет крупнейшей в мире с момента начала пандемии COVID-19, если она все-таки состоится. Она может превратить Unilever в одного из сильнейших игроков на рынке косметики и средств личной гигиены, поставив ее в ряд с такими компаниями, как Estee Lauder и L’Oreal.

Unilever выпускает широкую номенкулатуру товаров, от мыла Dove до бутербродной пасты Marmite. Подразделение потребительских товаров GSK производит такие препараты, как обезболивающий «Панадол», средство от гриппа и простуды «Терафлю», противовоспалительный препарат «Вольтарен», а также витамины Centrum.

Николай Соколов

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