Отсутствующий в обороте ранитидин не удалили из минимального ассортимента аптек

Требование о наличии в минимальном ассортименте аптек ранитидина и лекарственных форм парацетамола остается прежним, несмотря на поддержку аптек Минздравом.

Ранитидин и разные формы парацетамола остаются в минимальном ассортименте аптек. Об этом «ФВ» сообщили в НП «Аптечная гильдия».

В прошлом году Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных средств поддержала предложение об исключении ранитидина из минимального ассортимента и изменении требований к наличию форм парацетамола. Но данные решения не были учтены в Распоряжении Правительства РФ № 3781-р от 23 декабря 2021 (перечни на 2022 год).

Как пояснили в гильдии, решение о содержании документа принималось правительством до 16 октября. Инициативу об изменениях касательно ранитидина и парацетамола Комиссия Минздрава поддержала 29 октября.

В связи с этим «Аптечная гильдия» обратилась к министерству с просьбой предоставить официальное разъяснение по вопросу обязательного наличия вышеперечисленных препаратов в минимальном ассортименте. Сейчас в ходе проверок контролирующие органы могут расценивать их отсутствие как грубое нарушение — для избежания штрафов аптекам необходимо официальное письмо Минздрава. Обращение должны рассмотреть в течение 30 дней.

Как сообщал «ФВ», с 23 сентября 2021 года Минздрав приостановил применение всех зарегистрированных в России препаратов с действующим веществом ранитидин. А в марте 2021 года Росздравнадзор отозвал последние 182 серии препарата, находящиеся в обращении. Аптечные организации просто не в состоянии закупать данные препараты, напоминает в своем обращении гильдия.

Похожая ситуация возникла с суспензией парацетамола для взрослых — из-за перерегистрации препарат долгое время не поступал в оборот. При этом, согласно минимальному ассортименту, аптека должна иметь в наличии обе формы препарата — как для взрослых, так и для детей. Но, как ранее писал «ФВ», лекарственные формы препаратов с уточнением «для детей» и без него не имеют принципиальных отличий. Все суспензии, независимо от наличия указания, имеют одинаковую дозировку и показания. Комиссия Минздрава также поддержала идею разрешить аптекам иметь в наличии лишь одну из форм препарата.

Руслан Мавлиханов

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