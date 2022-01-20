«Яндекс» запустил агрегатор услуг лабораторной диагностики

Компания «Яндекс» запустила агрегатор услуг лабораторной диагностики на базе площадки «Яндекс.Услуги», включая ПЦР-тесты на COVID-19. Пока услуга заказа анализов доступна в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, в компании рассчитывают расширить ее на Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Самару и другие города, а в перечень услуг, помимо наиболее популярных анализов, включить проведение уколов и капельниц на дому. Партнером сервиса выступает сеть лабораторий LabQuest и цифровая лаборатория Lifetime+, размер комиссии «Яндекса» не раскрывается. Компания «Яндекс» запустила агрегатор услуг лабораторной диагностики на базе площадки «Яндекс.Услуги», включая ПЦР-тесты на COVID-19. Пока услуга заказа анализов доступна в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, в компании рассчитывают расширить ее на Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Самару и другие города, а в перечень услуг, помимо наиболее популярных анализов, включить проведение уколов и капельниц на дому. Партнером сервиса выступает сеть лабораторий LabQuest и цифровая лаборатория Lifetime+, размер комиссии «Яндекса» не раскрывается.

ПЦР-тесты будет доставлять курьер, причем пациенту нужно будет взять биоматериал самостоятельно, после чего он будет направлен в лабораторию. Как рассказал «Ведомостям» руководитель «Яндекс.Услуг» Максим Борисов, партнерами сервиса стала цифровая лаборатория Lifetime+ («Литех», «Диалаб» и «Эксплана») и LabQuest. Стоимость анализа составит 2,1 тысячи рублей, размер агентского сбора «Яндекса» не раскрывается.

В настоящее время «Яндекс.Услуги» предлагают ПЦР-тесты на коронавирус, на антитела к нему, исследования до и после вакцинации, витаминов, гормонов, а также тесты после перенесенной инфекции, включая общие клинические исследования. В дальнейшем планируется расширение спектра услуг, включая уколы и капельницы на дому.

В апреле 2020 года «Яндекс» запускал услугу диагностики на коронавирус с выездом к заказчику на дом. Тогда заказать тестирование могли жители Москвы, коммерческая стоимость теста составляла 3,9 тысячи рублей, время подготовки результатов колебалось от одного до трех дней. Тестирование по программам партнерства проводили лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и LabQuest.

В июне 2021 года «Яндекс.Маркет» начал продажу ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию для использования на дому от российской лаборатории Genotek. Доставка набора осуществляется курьерами сервиса, а ответственным за доставку материала в лабораторию выступает Genotek, стоимость услуги составляла около 3 тысяч рублей.

По данным Аналитического центра Vademecum, рынок лабораторной диагностики в 2020 году вырос не менее чем на 30% по отношению к предыдущему году, драйвером роста стали анализы, связанные с COVID-19. По состоянию на декабрь 2021 года объем коммерческого ПЦР-тестирования на COVID-19 составлял 22,5% рынка.