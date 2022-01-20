В Израиле оценили эффективность четвертой прививки от COVID

Согласно предварительному исследованию, проведенному в Израиле, четвертая прививка против COVID-19 повышает уровень антител у пациентов до более высокого уровня, чем третий. Но этого недостаточно для борьбы с вариантом «Омикрон», считают специалисты.

Израильский медицинский центр «Шиба» провел испытание эффективности четвертого укола вакциной против COVID-19, сообщает CNBC. Специалисты изучали эффект бустерной дозы Pfizer у 154 человек через две недели после введения и бустер Moderna у 120 человек через неделю. По данным госпиталя, те, кто входит в группу Moderna, ранее получили также три прививки Pfizer.

В итоге, инъекция привела к увеличению количества антител «даже немного более высокому, чем то, что было после третьей дозы», заявила директор отделения инфекционных болезней «Шибы» Гили Регев-Йохай.

«Для «Омикрона» этого, вероятно, недостаточно, — рассказала она журналистам. — К настоящему времени мы знаем, что уровень антител, необходимых для защиты от заражения «Омикроном», вероятно, слишком высок для вакцины, даже если это хорошая вакцина».

Выводы, которые, по словам представителей госпиталя, были первыми в своем роде в мире, предварительны и еще не опубликованы.

Через несколько часов после публикации результатов «Шиба» опубликовала заявление, в котором призвала «продолжить кампанию вакцинации для групп риска, даже несмотря на то, что вакцина не обеспечивает оптимальной защиты от заражения этим вариантом». Об этом пишет Times of Israel.

Израильские СМИ заявляют, что на больницу оказывалось давление, поскольку Министерству здравоохранения страны не понравились первоначальные результаты исследования. В прошлом месяце Израиль начал предлагать четвертую дозу наиболее уязвимым группам населения и группам высокого риска.

Против частого использования бустеров также выступает EMA, пишет Bloomberg. По мнению европейского медрегулятора, введение бустеров каждые четыре месяца может в конечном счете ослабить имунный ответ пациентов. Бустеры «можно сделать один или, может быть, два раза, но мы не думаем, что это следует повторять постоянно», — заявил глава EMA Марко Кавалери.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения страны, около двух третей населения Израиля, составляющего почти 9,5 млн человек, получили по крайней мере одну дозу вакцины, а почти 4,4 млн израильтян получили три дозы вакцины.

Николай Соколов

pharmvestnik