Pfizer обратилась в суд для отмены регистрации нового дженерика сунитиниба

Pfizer вновь отстаивает свои права на сунитиниб. Теперь иск подан в отношении «АксельФарм» — владельца регудостоверения на новый дженерик. Компания пыталась наложить обеспечительные меры в виде приостановления действия РУ на препарат, но суд не удовлетворил заявление.

Компании Sugen LLC и Pharmacia &Upjohn Company, входящие в Pfizer, обратились в арбитражный суд города Москвы, чтобы доказать использование евразийского патента № 005996, который защищает вещество сунитиниб в одноименном препарате компании «АксельФарм». В частности, компании подали заявление о принятии обеспечительных мер, чтобы приостановить действие регистрационного удостоверения на дженерик, а также запретить Министерству здравоохранения регистрировать предельную отпускную цену на препарат до окончания действия патента — до 22 августа текущего года. Но суд отказал в наложении обеспечительных мер.

В своем основном иске компании также потребовали отменить регистрацию препарата и запретить вводить его в гражданский оборот.

Следующее заседание назначено на 15 февраля.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, РУ на препарат «Сунитиниб» компания «АксельФарм» получила 15 октября 2021 года. При этом предельная отпускная цена на препарат, по данным реестра, пока не зарегистрирована. Производителем препарата является ООО «ОнкоТаргет».

Не первое нарушение

Это не первый спор Pfizer по поводу нарушения патента на сунитиниб. Еще в сентябре 2017 года Pfizer подала иск к ООО «Натива» о прекращении нарушения исключительного права на изобретение. Российская компания в свою очередь подала встречный иск о выдаче принудительной лицензии и получила ее в январе 2019 года. Тогда отечественный производитель утверждал, что использует в своем препарате патент № 2567535, который является зависимым от изобретения, охраняемого патентом Pfizer № 005996. Иностранная компания пыталась оспорить лицензию, но суд неоднократно вставал на сторону «Нативы».

Стоит отметить, что в 2018 году Федеральная антимонопольная служба все-таки усмотрела в действиях российской компании нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ФАС, действия «Нативы» могли причинить убытки Pfizer, в частности в виде упущенной выгоды, выраженной в неполученных доходах, на которые заявитель мог бы рассчитывать при обычных условиях гражданского оборота. Служба возбудила дело, его рассмотрение неоднократно откладывали, а в 2020 году оно было приостановлено до принятия Роспатентом решения по возражению компании Sugen LLC против выдачи патента «Нативы» № 2567535.

В итоге летом 2021 года Роспатент все же признал патент российской компании полностью недействительным. «После того, как Роспатент аннулировал патент компании «Натива», Pfizer обратился в суд с ходатайством о возобновлении производства по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности на основании новых доказательств», — уточнили в пресс-службе Pfizer.

Маргарита Грошева

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