Eli Lilly заключила сделки на 1 млрд долл. по разработке лекарств от метаболических нарушений

Eli Lilly заключила соглашения о сотрудничестве с компаниями Evotec и Abbisko Therapeutics с целью разработки препаратов от метаболических и кардиометаболических заболеваний. Согласно условиям соглашений, в случае успешного продвижения лекарств Evotec получит до 1 млрд долл., а Abbisko — 258 млн долл.

Американский фармацевтический производитель Eli Lilly и немецкая компания Evotec заключили соглашение о сотрудничестве на три года в области разработки лекарственных средств от метаболических заболеваний. Особый акцент будет сделан на болезнях почек и диабете. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Evotec.

Согласно условиям соглашения, Evotec будет ответственна за разработку препаратов, предназначенных для лечения диабета и хронических заболеваний почек. Eli Lilly отберет пять из них, после чего проведет последующую разработку, клинические испытания и коммерциализацию препаратов. Как утверждается, Evotec имеет уникальную базу, богатую данными о пациентах с заболеваниями почек, которые помогут в создании лекарств.

Eli Lilly выплатит немецкой компании 180 млн долл. авансом. Evotec также будет иметь право на получение до 1 млрд долл. в качестве роялти с продаж лекарственных средств.

Помимо этого, американский производитель вступил в партнерство с китайской фармацевтической компанией Abbisko Therapeutics, в рамках которого они займутся совместной разработкой и исследованием молекул против кардиометаболических заболеваний. В соответствии с заключенным договором Abbisko будет иметь право на 258 млн долл. в качестве поэтапных платежей и роялти.

Владимир Заболотских

pharmvestnik