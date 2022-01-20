Novo Nordisk заключает соглашение с EraCal для разработки терапий против ожирения

Датская Novo Nordisk начинает сотрудничество с компанией EraCal Therapeutics для разработки новых препаратов против ожирения. Об этом сообщает издание PharmaLive.

EraCal создал студент Гарвардского и Цюрихского университета Джошуа Джорди, который исследовал пищевое поведение рыбок данио. Он обнаружил десятки лекарственных соединений, которые могут влиять на поведение, связанное с потреблением пищи, но не затрагивают другие формы поведения.

У EraCal уже есть набор препаратов, ориентированный на подавление аппетита и борьбу с ожирением. Ведущее кандидатное средство компании Era-107 будет впервые испытываться на людях в конце этого года. Доклинические исследования не выявили связанных с препаратом когнитивных нарушений, проблем с желудочно-кишечным трактом или развития отвращения к вкусу. У мышей препарат привел к снижению массы тела в среднем на 14% уже через две недели терапии.

Детали сделки Novo Nordisk и EraCal остаются нераскрытыми. Известно только то, что компании будут работать над определением новых мишеней для лекарственных средств, регулирующих потребление пищи, а также над дополнительными метаболическими фенотипами.

Основными областями деятельности компании Novo Nordisk являются диабет 1 и 2 типа и ожирение. Летом 2021 года FDA одобрило препарат Wegovy. Изначально средство предназначалось для лечения диабета 2 типа, однако исследования показали, что более высокая доза препарата также эффективна для регулирования аппетита.

Сразу после одобрения Wegovy Novo Nordisk объединилась с компанией Lumen Bioscience, чтобы расширить возможности исследований и разработок в области ожирения и других нарушений обмена веществ. Финансовые детали этого сотрудничества также держались в секрете. Lumen специализируется на разработке препаратов на основе спирулины, что потенциально позволяет увеличить масштабируемость и доступность производства пероральных препаратов.

Николай Соколов

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