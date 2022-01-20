ФАС согласовала цену на противоопухолевое лекарство «Кабатэкс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на противоопухолевое лекарственное средство «Кабатэкс». Она установлена на 40% ниже стоимости референтного препарата «Джевтана». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале службы.

«Цена на «Кабатэкс» рассчитана с учетом преференциального понижающего коэффициента и установлена на 40% ниже стоимости референтного препарата «Джевтана». Это поможет существенно сэкономить средства при осуществлении государственных закупок для лечения пациентов в медучреждениях», – гласит сообщение.

По данным государственного реестра лекарственных средств, стоимость упаковки «Джевтаны» составляет 227 185 рублей.

Как пояснили в ФАС, если производитель из Евразийского экономического союза выпустит второе воспроизведенное лекарственное средство, цену на «Кабатэкс» снизят на 50% от цены на референтный препарат.

«Кабатэкс» – это первый препарат отечественного производства, который был воспроизведен в рамках международного непатентованного наименования «Кабазитаксел». Его производит АО «Фармасинтез-Норд».

ФАС помогла «Кругу добра» снизить стоимость закупаемых лекарств на 33%, сообщалось ранее.

gxpnews