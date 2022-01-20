Россияне потратили более 64 млрд рублей на лекарства от COVID-19 в 2021 году

По данным системы маркировки «Честный знак», в 2021 году россияне потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Больше всего денег россияне потратили на противовирусный препарат умифеновир (16,8 миллиарда рублей), иммуномодулятор интерферон альфа-2B (7,2 миллиарда рублей), средство для лечения коронавирусной инфекции фавипиравир (2,9 миллиарда рублей), антибиотик дексаметазон (один миллиард рублей) и метилпреднизолон (800 миллионов рублей). Больше всего на покупку препаратов в аптеках потратили жители Москвы и Московской области (по пять миллиардов рублей), а также Краснодарского края (три миллиарда рублей).

Как отметил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов, всего в России продали 144 миллиона упаковок лекарств, рекомендованных при лечении COVID-19.

«Маркировка позволяет отслеживать лекарства по всей цепи поставок. Также все цепочки доступны государственным органам. Оператор полагает, что это дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов. Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года», – отмечает издание.

Как стало известно ранее, россияне в 2021 году потратили на популярные лекарства более 45 миллиардов рублей.

gxpnews