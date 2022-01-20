Правительство выделит еще 15 млрд руб. на лекарства от COVID-19

Правительство выделит дополнительное финансирование на лекарства от COVID-19. «Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 млрд руб. на лекарства. Часть препаратов закупим централизованно, направив на это еще 15 млрд руб. Прошу Министерство здравоохранения и Министерство финансов внести проекты распоряжений на предстоящее заседание правительства», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он указал на «стремительное распространение» варианта коронавируса «Омикрон», который отличается повышенной заразностью.

«В то же время хочу обратить внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных. А именно госпитализация сегодня – это основной показатель опасности вируса. Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как и в ситуации с «Дельтой». Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий», — сказал Мишустин.

В то же время распространение COVID-19 происходит неравномерно. По словам премьера, в ряде субъектов происходит рост числа госпитализаций и больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за неделю количество заражений выросло вдвое. Еще одно двукратное увеличение заболеваемости ожидается в течение следующей недели. В числе прочего он предупредил аптеки о предстоящем росте спроса на антиковидные препараты. «Необходимо поручить сетевым операторам обеспечивать наличие в аптеках соответствующих лекарств. Потому что обращение в аптеки тоже нарастает. Это мы видели в предыдущие волны, а в эту волну это будет еще более ярко выражено», — сказал Собянин.

По итогам заседания принято решение мобилизовать систему здравоохранения к предстоящей волне заражений коронавирусом. Кроме того власти призвали максимально перевести сотрудников на удаленный режим работы.

В России 18 января зафиксировали 31 252 случая новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 10 января этот показатель вырос вдвое (15 830 случаев). 13 января «ФВ» писал, что более 60% образцов коронавируса в России относятся к варианту «Омикрон».

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