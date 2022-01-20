Как обеспечивалась программа «Фарма 2020»

Правительство утвердило планы по развитию фармотрасли до 2030 года. Основная цель госпрограммы — за девять лет вдвое увеличить объемы производства отечественных препаратов и медизделий в денежном выражении. Главным остался курс на инновационную модель развития. Программа «Фарма 2030» пришла на смену «Фарме 2020». GxP News посмотрел, какими способами и в каком объеме помогало государство фармотрасли на предыдущем этапе нацпроекта.

Правительство внесло изменения в государственную программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Программа была утверждена в 2014 году со сроком реализации сначала до 2020 года, затем срок был продлен до 2024 года. В 2018 году правительство начало разрабатывать новую версию программы, уже со сроком до 2030 года. Главным остался курс на разработку и выпуск отечественных инновационных продуктов.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2020 году объем производства лекарственных средств в стоимостном выражении составил 485,75 млрд руб. Прирост к 2014 году составил 162,6%. Объем производства медизделий за 2020 год составил около 94,3 млрд руб. — в 2,5 раза больше, чем в 2014 году.

Как государство поддерживало фармпроизводителей в рамках проекта «Фарма 2020»?

Фонд развития промышленности

Один из инструментов финансовой поддержки «Фарма‑2020» – длинные и дешевые займы созданного в 2014 году Фонда развития промышленности (ФРП).

В первые годы существования Фонда займы выдавались не очень активно: за 2015 год – 3, за 2016 и 2017 – по два, а в 2018 и 2019 гг. – по одному. С наступлением пандемии картина резко изменилась: в 2020 году выдано 32 займа на 9 509 млн. руб.,, в 2021 – 7 на 1 516, 7 млн. руб.. При этом преимущественно займы последних двух лет выдавались на производство препаратов для профилактики и борьбы с COVID-19.

Активнее всех привлекали инвестиции «Р-Фарм» — 5 раз (дважды в 2015 и 2020 гг. и один – в 2021 г.), всего на 2,3 млрд. руб., завод «Медсинтез» тоже получил пять займов, но на более скромную сумму – 942, 2 млн. руб. «Велфарм» получал займы от ФРП 4 раза на 1, 4 млрд. руб.

Компания Регион Проект Бюджет, млн руб. Год выдачи займа Сумма займа, млн руб. ООО «Герофарм» Санкт-Петербург Создание технологического комплекса по промышленному выпуску оригинальных биологических субстанций из эндокринно-ферментного сырья, а также субстанции генно-инженерного инсулина человека и аналогов инсулина 2200 2015 500 АО «Р-Фарм» Ярославская область Локализовализация полного цикла производства препарата Глатират (глатирамера ацетат) в преднаполненных шприцах, предназначенного для лечения рассеянного склероза 985,7 2015 300 АО «Р-Фарм» Ярославская область Организация выпуска активных фармацевтических субстанций с целью производства лекарств для лечения онкологических заболеваний и болезней костной ткани 740,5 2015 500 ООО «Велфарм» Курганская область Увеличение объемов производства 1100 2016 500 ООО «ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ» Свердловская область Организация выпуска субстанции генно-инженерного и аналогового инсулинов для последующего использования в собственном производстве готовых лекарственных формах 366,3 2016 183,2 Solopharm (ООО «Гротекс») Санкт-Петербург Создание нового завода 1300 2017 500 ООО «НПО Петровакс Фарм» Московская область Расширение производства лекарственных средств 907,2 2017 300 АО «Генериум» Владимирская область Строительство дополнительного цеха для расширения производства биологических препаратов 2500 2018 500 ООО «ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ» Свердловская область Выпуск противовирусных препаратов под торговым названием Триазавирин н/д 2020 210 АО «Алтайвитамины» Алтайский край Производство асептических средств в индивидуальной упаковке Септима н/д 2020 360 ООО «ПБФ» Московская область Линия по выпуску субстанций для производства пробиотиков, которые используются и при лечении COVID-19 900 2020 415 ООО «Технология лекарств» Московская область Производство противовирусного препарата Коронавир (фавипиравир) н/д 2020 497,1 ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» Тульская область Новая линия по производству медицинских гелей и суппозиториев 213,2 2020 100 АО «Р-Фарм» Ярославская область Производство противовирусного препарата Калетра н/д 2020 500 АО «ИИХР» Московская область Противовирусный препарат Авифавир для лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 н/д 2020 300 АО «Медисорб» Пермский край Расширение производства лекарственных средств н/д 2020 250 ООО «Велфарм» Курганская область Противовирусные препараты н/д 2020 260 АО «Фармасинтез» Иркутская область Лекарство для лечения коронавирусной инфекции Фавибирин (МНН Фавипиравир) н/д 2020 500 АО «АВВА Рус» Кировская область Закупка сырья и материалов для производства лекарственных препаратов Амоксициллин, Азитромицин и Левофлоксацин, направленных на противодействие эпидемиологическим заболеваниям н/д 2020 150 ООО «Нанолек» Кировская область Лекарственные средства для борьбы с коронавирусом н/д 2020 417,6 АО «Активный компонент» Санкт-Петербург Субстанции для лекарств против коронавируса н/д 2020 500 АО «Синтез» Курганская область Выпуск лекарственных средств широкого спектра действия – препаратов противоэпидемической группы н/д 2020 500 ООО «Кромис» Московская область Противовирусный препарат Авифавир для лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 н/д 2020 150 ОАО «Ирбитский ХФЗ» Свердловская область Противовирусный препарат Осельтамивир н/д 2020 110 АО «Фармасинтез-Норд» Санкт-Петербург Запуск производства антиковидных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» н/д 2021 500 АО «Р-Фарм» Ярославская область Запуск производства антиковидной вакцины «Спутник Лайт» н/д 2021 500 ООО «СМП» Смоленская область Выпуск средств для лечения язвенной болезни, гастритов, эзофагитов, дуоденитов 100,1 2021 50 ООО «ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ» Свердловская область Увеличение производства противовирусного препарата «Триазавирин» н/д 2021 200 ООО «ЮЖФАРМ» Краснодарский край Расширение производства лекарственных и дезинфицирующих средств 193,1 2021 87,6 АО «Медисорб» Пермский край Запуск ингаляционного анестетика Севофлуран Медисорб и антипаратиреоидного средства Цинакальцет Медисорб 242,4 2021 115 ООО «Берахим» Калужская область Фармацевтическая субстанция для препарата Лейтрагин, применяемого при лечении коронавирусной инфекции н/д 2021 65 АО «АВВА Рус» Кировская область Увеличение производства антибактериальных лекарств н/д 2020 150 ООО «Велфарм» Курганская область Увеличение производства гепарина натрия, который применяется для профилактики и лечения больных COVID-19 н/д 2020 450 ООО «ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ» Свердловская область Производство вакцины «Спутник-V» н/д 2020 135 АО «Р-Фарм» Ярославская область Запуск производства фармсубстации для вакцины «Спутник V» и самой вакцины н/д 2020 500 ООО «ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ» Свердловская область Выпуск противовирусных препаратов под торговым названием Триазавирин н/д 2020 214 ООО «Ингал» Московская область Лекарственные средства Анидулафунгин и Икатибант 56,4 2020 26,4 ООО «Амеген» Белгородская область Запуск субстанции Эноксапарин натрия для препаратов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний 100 2020 50 АО «Биохимик» Республика Мордовия Выпуск лекарств для лечения COVID-19 н/д 2020 300 ООО «Амедарт» Москва Импортозамещающее производство лекарств против рака и ВИЧ-инфекции 609,7 2020 100 ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА» Калужская область Препарат Кагоцел для профилактика коронавирусных инфекций н/д 2020 500 ООО «НПО Петровакс Фарм» Московская область Выпуск вакцин (Превенар 13 и Гриполл Плюс) для профилактики эпидемических заболеваний н/д 2020 500 ООО «Технология лекарств» Московская область Производство препарата Фондапаринукс натрия, который используется для лечения наиболее тяжелой формы коронавирусной инфекции COVID-19 – острого респираторного дистресс синдрома, часто приводящего к летальному исходу. н/д 2020 405,9 ООО «Полисинтез» Белгородская область Увеличение производства АФС для ООО «НТФФ ПОЛИСАН», на основе которых производятся готовые лекарственные средства Реамберин, Циклоферон и Ремаксол н/д 2020 135 ЗАО «Канонфарма Продакшн» Московская область С помощью займа ФРП предприятие в 2020 году дополнительно произведет 600 тысяч упаковок противовирусного препарата Инфлюцеин 2020 100 АО «Фармасинтез» Иркутская область Организация бесперебойного производства лекарственного препарата Калидавир (МНН – Лопинавир+Ритонавир) н/д 2020 500 АО «Алиум» Московская область Увеличение выпуска лекарственных средств для профилактики и лечения COVID-19 н/д 2020 223 ООО «Велфарм» Курганская область Запуск нового импортозамещающего производства фармацевтической субстанции висмута трикалия дицитрата, входящей в список стратегически важных лекарственных средств, и выпускать на ее основе препарат Витридинол 215 2019 171,9

СПИКи и офсеты

В июле 2016 года были приняты поправки в закон о контрактной системе, которые должны были стимулировать иностранные компании локализовать производство в России. В результате в законе появились две модели стимулирования спроса: через специальный инвестиционный контракт (СПИК) и через офсетную сделку. В этой версии закона инициатор СПИК мог претендовать на статус единственного поставщика связанной с контрактом продукции. Срок действия СПИК был ограничен 10 годами.

В фармацевтической отрасли первые СПИК стали подписывать только во второй половине 2017 года. Первыми стали AstraZeneca, Sanofi, «Герофарм», «Биокад». В 2018 году к ним присоединились «НоваМедика», контракт с которой был расторгнут, совместный проект «Фармимэкса» и шведской Octapharma, а в 2020 году — АО «Активный компонент».

13 августа 2019 года вступил в силу федеральный закон 290-ФЗ, который внес существенные изменения в порядок регулирования специальных инвестиционных контрактов. СПИК 2.0 делает акцент на технологичность, предполагая, что в рамках инвестпроекта инвестор разработает и внедрит (или просто внедрит) современную технологию, на основании которой будет производить на территории РФ продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. Также был отменен минимальный порог инвестиций: если раньше требовалось, как минимум, 750 млн рублей для заключения СПИК, то СПИК 2.0 минимального порога нет.

Кроме того, в рамках СПИК 2.0 предполагается заключение контрактов на более длительный срок. Если ранее максимальный срок составлял не более 10 лет, то теперь срок действия контракта может быть до 15 лет, если объем инвестиций составляет менее 50 млрд рублей, и до 20 лет, если объем инвестиций превышает 50 млрд рублей. По новой схеме в 2021 году СПИК подписал «Скопинфарм» в партнерстве с «Новартис».

Возможность заключения офсетных сделок регионы получили в сентябре 2016 года, со вступлением в силу ст. 111.4 ФЗ №44 «О контрактной системе». Речь шла о контракте на закупку регионом товаров, при этом поставщик создавал производство этих товаров. Инвестор должен был вложить не менее 1 млрд рублей, становясь при этом единственным поставщиком выпускаемой продукции. Действовать офсетный контракт может не более 10 лет. Первым (и единственным) регионом, заключившим такой контракт в фарминдустрии была и остается Москва: в середине 2017 года власти города провели конкурс на право в течение 10 лет поставлять Москве широкую (22 препарата) номенклатуру препаратов с начальной общей стоимостью 29 млрд рублей и со встречным обязательством инвестора – наладить в регионе соответствующее производство, вложив в него не менее 3 млрд. В торгах участвовали два крупных игрока – «Р-Фарм», чья заявка была отклонена, и «Биокад», заключивший с Москвой офсетную сделку на 14 млрд руб. В 2018 году офсетный контракт был заключен с компанией «Р-Опра». Третий̆ офсет заключен с компанией̆ «Гемамед», которая должна создать в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных (инвестиции составят один миллиард руб.).

В январе 2021 года прошел конкурс на еще один офсетный контракт, на который единственную заявку подал «Московский эндокринный завод». Он и стал победителем, с которым заключили контракт на 10 лет. Компания должна за два года вложить 1 миллиард руб. в локализацию производства 20 лекарственных средств. В течение следующих восьми лет город закупит у производителя лекарства на общую сумму 1,1 миллиарда руб. Любопытно, что всего Москва заключила всего 5 офсетных контрактов, 4 из них – с фармацевтическими компаниями и производителем медоборудования.

Компания Регион Проект Нозологии Бюджет проекта, млн руб. Год выдачи займа ООО «Герофарм» Санкт-Петербург Создание и освоение производства полного цикла инсулина и аналогов, включая стадию синтеза субстанций диабет 3300 2017 ООО «АстраЗенека Индастриз» Калужская область Повышение локализации производства лекарственных средств для лечения социально-значимых заболеваний, включая препараты, не имеющие российских аналогов сердечно-сосудистые заболевания, онкология, заболевания желудочно-кишечного тракта, респираторные заболевания 1000 2017 ЗАО «САНОФИ-АВЕНТИС ВОСТОК» Орловская область Локализация производства последнего поколения аналога человеческого инсулина, входящего в перечень диабет 863,6 2017 ЗАО «Биокад» Санкт-Петербург Создание первого в РФ и Восточной Европе фармацевтического комплекса полного цикла по разработке и производству лекарственных препаратов на основе моноклональных антител. Проект направлен на импортозамещение и импортоопережение онкология, гематология, неврология,

аутоиммунные заболевания 3000 2017 ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Рязанская область Создание на площадке Рязанского фармацевтического кластера производства полного цикла импортозамещающих субстанций и препаратов из плазмы крови человека мощностью. Планируемая мощность 600 тыс. литров плазмы в год препараты крови 5300 2018 АО «Активный компонент» Санкт-Петербург Строительство нового завода по производству активных фармацевтических субстанций и модернизация действующего предприятия. Проект направлен на расширение номенклатуры субстанций локального происхождения для производства лекарственных средств АФС 1600 2020 ООО «НоваМедика» (расторгнут) Калужская область Импортозамещение ряда лекарств для лечения инфекций тяжелой стадии и профилактики послеоперационных осложнений онкология, бактериальные и грибковые инфекции, кровоостанавливающие препараты, препараты для анастезии 9300 2018 ООО «Скопинфарм» (первый СПИК 2.0 — с новыми критериями и требованиями) Рязанская область Внедрение технологии производства ГЛФ ингибиторов протеинкиназ и технологии производства оборудования визуализации тканей для диагностики онкозаболеваний и сторожевого лимфатического узла онкология, гематология 3600 2021

Компания Регион Проект Бюджет проекта, млрд руб. Год выдачи займа ЗАО «Биокад» (офсетный контракт) ОЭЗ «Технополис «Москва» (Зеленоград, площадка «Алабушево») 22 препарата, в том числе для больных онкологией 3 2017 ООО «Р-Опра», АО «Р-Фарм» (офсетный контракт) ОЭЗ «Технополис «Москва» (Зеленоград, площадка «Алабушево») препараты для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности 5,37 2018 ФГУП «Московский эндокринный завод» Москва Локализация производства 20 препаратов. В частности, бетаксолола, применяемого при артериальной гипертензии, противовоспалительного препарата диклофенака, антибиотика левофлоксацина в виде глазных капель, антикоагулянта надропарина кальция, а также нейролептика клозапина, антидепрессанта пароксетина, противоэпилептического препарата прегабалина, опиоидного анальгетика трамадола и ривастигмина для терапии болезни Альцгеймера 1,1 2021

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