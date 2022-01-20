Глава ВОЗ заявил о возможном появлении новых штаммов COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга заявил, что после распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции возможно появление новых вариаций COVID-19.

«Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения «омикрона» во всем мире, вероятно, появятся новые варианты», – цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Как отметил глава ВОЗ, исключительно важно отслеживать и оценивать ситуацию с новыми штаммами коронавируса. Он также подчеркнул, что хотя «омикрон» и может в среднем протекать не так тяжело в отличие от предшествовавших ему штаммов, мнение о том, что это легкое заболевание является ошибочным. По словам гендиректора организации, омикрон-штамм также приводит к госпитализациям и летальным исходам.

Всемирная организация здравоохранения добавила в список препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса, два новых лекарства. Тяжелую форму ковида теперь предлагают лечить барицитинибом, а для пациентов с ковидом средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации, организация рекомендует препарат моноклональных антител сотровимаб.

gxpnews