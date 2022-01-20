Teva урегулировала иск акционеров на $420 млн из-за цен на дженерики

Израильская фармацевтическая компания Teva согласилась выплатить 420 миллионов долларов для урегулирования судебного спора с акционерами, утверждающими, что компания скрыла антиконкурентную схему для фиксирования цен на дженерики. Об этом сообщает Reuters.

Компания не признала свою вину. Представитель Teva Келли Догерти заявил, что «подавляющая часть» урегулирования будет профинансирована страховщиками компании.

«Это решение отвечает общим интересам Teva и пациентов, которые продолжают ежедневно полагаться на нас в отношении крупнейшего в мире портфеля непатентованных лекарств», – сказал Догерти.

Акционеры подали в суд на компанию в 2016 году на фоне проверки со стороны государственных органов в связи с предполагаемым установлением цен крупными фармацевтическими компаниями.

«Мы очень довольны этим выдающимся результатом после пяти лет тяжелых судебных разбирательств и подготовки к суду», – заявил адвокат инвесторов Джозеф Фонти.

Соглашение требует одобрения судьи, рассматривающего дело.

Министерство юстиции США подало в суд на Teva в 2020 году, утверждая, что компания вступила в сговор с конкурентами с целью повышения цен на непатентованные лекарства. Компания отвергла обвинения.

gxpnews