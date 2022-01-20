Центр лекобеспечения впервые закупит ланаделумаб для подопечных «Круга добра»

Центр лекобеспечения объявил аукцион на поставку препарата ланаделумаб для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека у подопечных фонда «Круга добра». В России препарат зарегистрирован под ТН «Такзайро».
На портале zakupki.gov.ru размещено объявление Центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан о приеме заявок на поставку препарата ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл. Начальная цена контракта – 91 300 000,00 руб., прием заявок заканчивается 26 января.
Решение о закупке этого препарата для профилактики ангионевротического отека попечительский совет фонда «Круг добра» принял 14 октября 2021 года. Аукцион его на поставку объявляется впервые.
Согласно информации ГРЛС, в России этот препарат зарегистрирован под торговым наименованием «Такзайро». Держатель регистрационного удостоверения компания «Шайер Фармасьютикалс Айерленд Лимитед».
Елена Сидорова
pharmvestnik