Центр лекобеспечения впервые закупит ланаделумаб для подопечных «Круга добра»

Центр лекобеспечения объявил аукцион на поставку препарата ланаделумаб для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека у подопечных фонда «Круга добра». В России препарат зарегистрирован под ТН «Такзайро».

На портале zakupki.gov.ru размещено объявление Центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан о приеме заявок на поставку препарата ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл. Начальная цена контракта – 91 300 000,00 руб., прием заявок заканчивается 26 января.

Решение о закупке этого препарата для профилактики ангионевротического отека попечительский совет фонда «Круг добра» принял 14 октября 2021 года. Аукцион его на поставку объявляется впервые.

Согласно информации ГРЛС, в России этот препарат зарегистрирован под торговым наименованием «Такзайро». Держатель регистрационного удостоверения компания «Шайер Фармасьютикалс Айерленд Лимитед».

Елена Сидорова

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