ФАС сообщила об экономии 40 млрд рублей в год из-за пересмотра цен на лекарства

ФАС пересмотрела более 14 тыс. цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП, из которых более 7 тыс. были снижены в среднем на 35%. Экономия составит около 40 млрд руб. в год.

В 2021 году антимонопольная служба направила фармпроизводителям 21 уведомление о снижении 51 зарегистрированной предельной отпускной цены на препарты из Перечня ЖНВЛП. В среднем компании снизили цены на 30% на 43 препарата, на четыре обосновали существующие цены, а четыре были исключены из реестра цен. Об этом сообщила руководитель Управление контроля здравоохранения ФАС России Елена Клостер в интервью «Медицинскому вестнику».

По ее словам, всего ФАС пересмотрела более 14 тыс. цен, из которых более 7 тыс. были снижены в среднем на 35%, «экономия составит около 40 млрд рублей в год».

Ранее заместитель главы ФАС Тимофей Нижгородцев ожидал, что эффект от перерегистрации составит «десятки миллиардов рублей», но конкретной суммы не называл.

К декабре «ФВ» писал, что в 2021 году ФАС помогла благотворительному фонду «Круг добра» снизить стоимость закупаемых лекарств на 33%. Представители службы участвовали в переговорах фонда с фармпроизводителями по закупке 20 незарегистрированных в России лекарств. При этом поставщик снижает цену, но просит не разглашать ее. В ФАС к такой ситуации относится лояльно, поскольку государство регулирует только цены на препараты из Перечня ЖНВЛП. «Если фармкомпании при подписании договора с фондом не хотят обнародовать цены на лекарства не из перечня, это их право», — сказала Клостер.

В октябре 2021 года Клостер говорила о задачах, которые стоят перед управлением на ближайшие 2-3 года: «Прежде всего, речь идет о гармонизации нормативно-правовой базы в организации деятельности системы обязательного медицинского страхования (ОМС), совершенствовании законодательства в сфере медицинского и фармацевтического образования, а также модернизации системы государственного тарифного регулирования».

Фото: fas.gov.ru

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