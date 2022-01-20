Компания «Авексима» планирует производить препарат «Нобазит» для лечения коронавируса

Фармацевтическая компания «Авексима» запланировала организацию производства противовирусного препарата «Нобазит» для борьбы с коронавирусной инфекцией в рамках инвестпроекта в индустриальном парке «Есипово». Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В конце 2021 года компания «Авексима» и Корпорация развития Московской области подписали дополнительное соглашение об увеличении площади участка для реализации проекта с 20 до 33 га, а также об увеличении инвестиций с 3 до 6,5 млрд рублей. Количество рабочих мест на предприятии также вырастет – с 1000 до 1450 человек. Инвестор планирует выпускать лекарственные препараты, среди которых противоопухолевые лекарства и антибиотики. Кроме того, в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, компания приняла решение о дополнительном производстве лекарственного препарата против COVID-19 «Нобазит», который в том числе будет использоваться для лечения нового омикрон-штамма», – сообщила глава министерства Екатерина Зиновьева.

Согласно промежуточным результатам клинических исследований, препарат «Нобазит» в пять раз снижает вероятность смерти от коронавируса и в два раза – риск легочной недостаточности. Препарат является перспективным для лечения нового омикрон-штамма COVID-19 и доступным средством для предотвращения тяжелых последствий ОРВИ и гриппа. Лекарство актуально в преддверии сезона простудных заболеваний и очередной волны пандемии, которую прогнозируют вирусологи.

Фармацевтическая компания «Авексима» была основана в 2011 году. Это один из крупнейших производителей активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в России. На сегодня компания ежегодно производит более 140 миллионов упаковок готовой продукции. Ее производственный потенциал – более миллиарда упаковок в год. Доля в сегментах производимых лекарственных препаратов на российском рынке составляет 5,3 %.

gxpnews