Gilead судится с поставщиками, продавшими в США поддельные лекарства от ВИЧ на $250 млн

Американская Gilead Sciences выяснила, что сеть малоизвестных поставщиков лекарств продавала в США нелегально полученные и потенциально опасные поддельные версии лекарств компании от ВИЧ, которые в течение двух лет распространялись через аптеки. Всего Gilead выявила продажу 85,2 тысячи поддельных лекарств на сумму более $250 млн. Американская Gilead Sciences выяснила, что сеть малоизвестных поставщиков лекарств продавала в США нелегально полученные и потенциально опасные поддельные версии лекарств компании от ВИЧ, которые в течение двух лет распространялись через аптеки. Всего Gilead выявила продажу 85,2 тысячи поддельных лекарств на сумму более $250 млн.

Речь идет о лекарствах от ВИЧ с поддельной документацией или измененной упаковкой, а также продаже под видом лекарств от ВИЧ других препаратов. Многие поддельные лекарства приобретались у пациентов с ВИЧ, зачастую у бездомных или наркозависимых, а потом перепродавались с фальсифицированными документами, отметил представитель Gilead. Компания выяснила, что в нескольких случаях упаковки содержали безрецептурные обезболивающие, а также антипсихотические препараты вместо лекарств от ВИЧ.

В первую очередь подделывались препараты Биктарви и Descovy (последний используется также для профилактики ВИЧ-инфекции). Прогнозный объем продаж препаратов на 2021 год – $10,2 млрд.

Gilead провела свое расследование в июле 2021 года и подала иск в суд по Восточному округу Нью-Йорка. В ходе разбирательства были арестованы 17 складов и офисов в девяти штатах. Сейчас ответчиками по иску выступают десятки компаний, включая поставщиков и дистрибьюторов. Gilead требует компенсировать причиненный ущерб и запретить ответчикам продавать лекарства компании. Судебные заседания проходили в закрытом режиме до января 2022 года.

В документах суда говорится, что впервые Gilead узнала о наличии в аптеках поддельных лекарств компании в августе 2020 года, после того как о таком факте сообщила аптека White Cross в городе Броли (штат Калифорния). В том месяце один из покупателей позвонил в аптеку и рассказал, что обнаружил в упаковке препарата Gilead парацетамол (Tylenol). Аптека заменила лекарство на Биктарви и связалась с Gilead.

White Cross приобрела Биктарви у оптового дистрибьютора Safe Chain Solutions из Мэриленда: он предлагал цену ниже, чем привычный партнер аптеки. Адвокат Safe Chain не согласен с обвинениями Gilead, по его словам, Safe Chain никогда не продавала контрафактные продукты.

К марту 2021 года Gilead получила сообщения о пяти случаях, когда пациенты возвращали упаковки Биктарви или Descovy, содержащие поддельные таблетки. Компания разослала предупреждение аптечным сетям США.

В Gilead утверждают, что компании известно о восьми случаях продажи Safe Chain упаковок с таблетками других производителей: в одном было безрецептурное обезболивающее, в другом – лекарство от ВИЧ, в третьем – нейролептик Сероквель от AstraZeneca, в остальных – другие препараты Gilead. Один пациент, принявший Сероквель вместо таблетки от ВИЧ, «после этого не мог говорить и ходить», говорится в заявлении Gilead. Компания по судебному решению изъяла более тысячи упаковок своих лекарств у Safe Chain. Еще более 17 тысяч упаковок с поддельной документацией было конфисковано у ProPharma Distribution.

В России также существует «серый» рынок лекарств. Известно несколько схем, например, выигравший аукцион дистрибьютор может отгрузить заказчику лишь часть товара, но часто в схемах задействован медперсонал, недодающий лекарства пациентам. В основном это касается дорогих лекарств, применяемых в онкологии или при лечении редких заболеваний.