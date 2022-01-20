ФАС может получить дополнительные полномочия для выявления картелей

ФАС может получить право изымать документы у подозреваемых в сговорах и брать объяснения у должностных лиц и сотрудников компаний — участников таких соглашений. Такие изменения планируется внести в закон «О защите конкуренции».

Сговоры на торгах — серьезная проблема и угроза для бюджетов всех уровней и борьбу с этим явлением необходимо вести по всем направлениям, считают депутаты. Комитет Госдумы по защите конкуренции провел «круглый стол», на котором обсудили изменения в законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции», сообщает пресс-служба Госдумы.

В частности, этим законопроектом и другими документами планируется наделить ФАС России правом брать объяснения у должностных лиц и сотрудников подозреваемых компаний и получать от правоохранителей сведения, добытые в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также изымать документы у подозреваемых в сговорах.

Кроме того в случае картельных сговоров в интернет-пространстве сотрудники антимонопольной службы смогут получать у сотовых операторов не представляющую государственную тайну информацию об абонентах.

Планируется, что после завершения всех судебных разбирательств сведения о нарушителях закона о защите конкуренции будут вноситься в специальный электронный реестр.

На фармацевтическом рынке доля картельных сговоров среди поставщиков лекарств составляет 20%, говорил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, выступая в апреле 2021 года на заседании президиума Совета законодателей.

А в середине октября 2021 года генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что картельные сговоры при поставках лекарств для онкобольных Генпрокуратура выявила в каждом третьем субъекте России.

Комментируя это заявление, заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев сказал корреспонденту «ФВ», что фармацевтический рынок весьма картелизирован. «Сможет ли ФАС доказать эти картели и наказать виновных лиц — большой вопрос», — пояснил он.

Выступая в марте 2021 года на коллегии Генпрокуратуры, президент Владимир Путин заявил, что прокурорам необходимо обращать внимание на картельные сговоры в сфере поставок лекарств, которые приводят к росту цен на препараты, а также следить за соблюдением законодательства в сфере здравоохранения и льготного лекарственного обеспечения.

Елена Сидорова

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