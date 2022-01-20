Главный научный сотрудник GSK уходит в стартап по клеточному омоложению

Хэл Бэррон покинет пост главного научного сотрудника GSK и займет кресло генерального директора компании Altos Labs, которая нацелена найти способ клеточного омоложения. На его место назначен первый заместитель директора отдела по медицинским исследованиям и технологиям Тони Вуд.

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) объявила, что ее главный научный сотрудник Хэл Бэррон уйдет в отставку в августе этого года. Его должность займет Тони Вуд, который в настоящее время занимает пост первого заместителя директора отдела по медицинским исследованиям и технологиям. Оставив работу в GSK, Бэррон станет генеральным директором молодой биотехнологической компании Altos Labs.

Бэррон по-прежнему останется членом совета директоров компании в качестве неисполнительного директора с дополнительными обязанностями по оказанию помощи в проведении исследований и осуществлению разработок, а также продолжит предоставлять научные консультации. Известно, что в 2020 году Бэррон заработал 11 млн долл. Это на 2,5 млн долл. больше, чем зарплата генерального директора GSK Эммы Уолмсли. Акции британской компании упали на 1,3% на утренних торгах.

Altos, начавшая свою деятельность в качестве компании сегодня, набирает в штат ученых со всего мира. Стартап стремится обратить вспять процесс старения людей, изучив способы восстановления здоровья клеток и купирования болезней, травм и физических нарушений. Компания получила поддержку в размере 3 млрд долл. от инвесторов, одним из которых стал основатель Amazon Джефф Безос.

«Очевидно, что клетки обладают способностью омолаживаться, восстанавливая свои эпигенетические часы и устраняя повреждения от множества стрессоров, – отметил Бэррон. – Эти идеи, подкрепленные крупными достижениями в ряде преобразующих технологий, вдохновили Altos переосмыслить медицинские методы лечения заболеваний, чтобы сделать возможным обращение болезней вспять для пациентов любого возраста».

Уход Бэррона произошел на фоне давления инвесторов, с которым сталкивается GSK. Недавно американский хедж-фонд Elliott Investment Management раскритиковал эффективность работы компании и потребовал назначить новых членов совета директоров. В частности, было поставлено под вопрос сохранение Эммы Уолмсли в качестве генерального директора. Помимо этого, британский производитель лекарств отклонил предложение Unilever о покупке подразделения потребительских товаров GSK Consumer Healthcare за 50 млрд фунтов стерлингов, посчитав представленную сумму недостаточной. За последний месяц GSK получила уже три предложения от мирового лидера на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии.

Фото: gsk.com

Владимир Заболотских

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