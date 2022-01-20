Merck и Ridgeback передадут UNICEF 3 млн курсов молнупиравира

Компания Merck заявила, что поставит Детскому фонду ООН (United Nations International Children’s Emergency Fund, UNICEF) до 3 миллионов курсов молнупиравира – препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного совместно с Ridgeback Biotherapys. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Согласно заявлению, сделанному во вторник, 18 января, компании предоставят дозы в первой половине года для распространения в более чем 100 странах с низким и средним уровнем дохода после получения разрешений регулирующих органов.

Молнупиравир – это пероральный аналог рибонуклеозида, который ингибирует репликацию нескольких вирусов РНК, включая SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Он продемонстрировал эффективность против нескольких вариантов COVID-19, а также против SARS-CoV-1 и MERS.

Merck смогла изготовить 10 миллионов курсов препарата, несмотря на проблемы с цепочками поставок, от которых страдают многие компании, заявил на прошлой неделе главный исполнительный директор компании Роб Дэвис.

gxpnews