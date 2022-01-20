Московское УФАС обнаружило картель при поставках медизделий на 82,2 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Москве признало двух поставщиков – ООО «Ситимед» и гендиректора дистрибьютора, принимавшего участие в конкурсных процедурах в качестве индивидуального предпринимателя, – в картельном сговоре при торгах по поставке медизделий в государственные клиники Ростовской области и Краснодарского края, состоявшихся в 2018-2019 годах. Общая начальная максимальная цена контрактов составила 82,2 млн рублей. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Москве признало двух поставщиков – ООО «Ситимед» и гендиректора дистрибьютора, принимавшего участие в конкурсных процедурах в качестве индивидуального предпринимателя, – в картельном сговоре при торгах по поставке медизделий в государственные клиники Ростовской области и Краснодарского края, состоявшихся в 2018-2019 годах. Общая начальная максимальная цена контрактов составила 82,2 млн рублей.

Как выяснил регулятор в ходе расследования, в сговоре участвовала компания «Ситимед» и гендиректор и учредитель компании «АвидаМед», зарегистрированной по тому же адресу, в качестве индивидуального предпринимателя. Попавшие в зону интереса регулятора торги по поставке расходных материалов в госмедучреждения Ростовской области и Краснодарского края проходили с ноября 2018-го по декабрь 2019 года. В ходе торгов участники сговора отказывались от конкурентной борьбы друг с другом, в результате снижение начальной максимальной цены контрактов на 11 конкурсных процедурах на общую стоимость 82,2 млн рублей составило от 1% до 2%.

По итогам торгов ООО «Ситимед» заключило четыре госконтракта на общую сумму 40,7 млн рублей, а гендиректор компании «АвидаМед» – семь контрактов на общую сумму 40,4 млн рублей. При этом участники картеля использовали единую инфраструктуру, включая идентичный IP-адрес, сходное оформление заявок, которые были поданы с небольшой разницей во времени, один и тот же телефон, а также уполномочили одно физическое лицо для получения электронной цифровой подписи.

В компаниях не согласились в претензиями Московского УФАС. В частности, представители ООО «Ситимед» отмечали, что совпадение IP-адресов вызвано размещением компаний в одном здании, а незначительная разница во времени подачи заявок обусловлена «свойственной многим людям прокрастинацией и ее пагубным свойством – делать все в последний момент». Комиссия УФАС не посчитала приведенные аргументы состоятельными и признала ООО «Ситимед» и гендиректора компании ООО «АвидаМед» виновными по п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» в виде заключения устного картельного соглашения.

Компаниям не было выдано предписание из-за окончания действия соглашения, однако материалы дела были переданы для назначения административного наказания. По профильной ч. 2 ст. 14.32 КоАП компании грозит штраф до 50% от начальной стоимости торгов, а руководителям юрлица – штраф в размере 50 тысяч рублей.

В январе 2021 года ФАС оштрафовала участников картельного сговора на аукционах при поставках фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории в Республике Хакасии. Санкции на общую сумму 10,5 млн рублей наложены на две компании – ООО «Агрегат» и ООО «СТиМ» и госзаказчика – Управление капитального строительства региона.