«Ригла» покупает сеть «Аптеки Вятки» в Кирове

Аптечная сеть «Ригла» приобретает розничную сеть «Аптеки Вятки» (12 аптек) в Кирове. Выход в новый регион происходит в рамках расширения географии присутствия сети.

«Ригла» приобретает аптечную сеть «Аптеки Вятки» в Кирове. Аптеки будут работать под брендами «Будь здоров!» и «Здравсити Аптека», сообщили «ФВ» в компании.

Покупка 12 аптек в Кирове происходит в рамках расширения регионов присутствия «Риглы», под ее брендами точки будут работать уже с марта. Также будет реализована доставка безрецептурных лекарств на дом. Условия сделки не раскрываются. Сотрудники «Аптеки Вятки» будут переведены в штат «Риглы».

«Ранее мы не видели перспектив для развития в Кировской области, считая местный рынок «перегретым». Однако сейчас ситуация изменилась», — заявил генеральный директор сети Александр Филиппов. По его словам, в 2022 году компания планирует приобретать и другие средние и мелкие аптечные сети, а также единичные аптеки.

В последнее время сети вновь проявляют интерес к выходу в новые регионы. Ранее компания «36,6» приобрела тверскую аптечную сеть «36,6 Здоровье».

Руслан Мавлиханов

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