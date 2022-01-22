Теннисист Джокович купил разрабатывающую препарат от COVID-19 фармкомпанию

Сербский теннисист Новак Джокович стал владельцем 80% акций фармкомпании QuantBioRes, разрабатывающей препарат против COVID-19. Сделка состоялась еще в июне 2020 года, но известно о ней стало сейчас.

Сербский теннисист Новак Джокович, который в настоящее время обладает титулом первой ракетки мира, приобрел датскую фармацевтическую компанию QuantBioRes, сообщает Reuters. Глава компании Иван Лонкаревич заявил агентству, что сделка состоялась в июне 2020 года, но не уточнил стоимость соглашения. Согласно датскому реестру компаний, с июня 2020 года Джоковичу и его жене Елене принадлежит 40,8% и 39,2% акций компании соответственно.

По словам Лонкаревича, компания разрабатывает пептид, который препятствует заражению коронавирусом клеток человека. QuantBioRes планирует начать клинические испытания в Великобритании этим летом. По словам Лонкаревича, это будет терапия, а не вакцина. В QuantBioRes работают около двенадцати исследователей в Дании, Австралии и Словении.

Forbes в свою очередь сообщает, что, согласно веб-сайту компании, она использует технологию «Resonant Recognition Model» (RRM) для разработки терапии против COVID-19. В RRM электромагнитные частоты применяются для анализа макромолекулярных функций. Этот метод может быть использован для разработки методов лечения, которые ингибируют процесс репликации РНК SARS-CoV-2 у людей. Об этом говорится в статье, написанной в соавторстве с Лонкаревичем и опубликованной в ​​International Journal of Sciences в июне.

В профиле Лонкаревича на LinkedIn также указано, что он привлек 69 млн долл. из «государственных и частных фондов ЕС и Дании».

Фото: facebook.com/djokovicofficial

Николай Соколов

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