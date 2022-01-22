«Спутник V» оказался эффективнее вакцины Pfizer против «Омикрона»

«Спутник V» оказался эффективнее вакцины Pfizer против нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом свидетельствуют данные итальянского исследования.

Вакцина против COVID-19 «Спутник V» от Центра им. Гамалеи приводит к выработке в два раза большего числа нейтрализующих антител к варианту коронавируса «Омикрон», чем вакцина Comirnaty от Pfizer. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое проводилось в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани в Италии.

Количество нейтрализующих антител к «Омикрону» снизилось в 8,1 раза для вакцинированных «Спутником V» и в 21,4 раза для вакцинированных препаратом Pfizer. Анализ также показал, что 74,2% сывороток крови у вакцинированных «Спутником V» и 56,9% сывороток у вакцинированных Comirnaty содержали антитела к новому варианту вируса.

Кроме того, среди 25% пациентов из обеих групп с наибольшим количеством антител 100% вакцинированных «Спутником V» имели нейтрализующие антитела к «Омикрону», а среди вакцинированных препаратом Pfizer — 83,3%.

Исследователи изучали сыворотки пациентов спустя 3—6 месяцев после того, как они получили две дозы «Спутника V» или Comirnaty .

По данным РФПИ, российская вакцина оказалась эффективнее американской по ряду причин. Во-первых, «Спутник V» формирует более широкий спектр вируснейтрализующих антител. Также российский препарат использует «прайм-буст» схему вакцинации двумя разными аденовирусами разных серотипов, а также имеет более высокую степень имитации инфекции аденовирусной платформой.

Также РФПИ сообщает, что проблему низкой эффективности мРНК-вакцин может решить вакцина «Спутник Лайт». В частности, фонд ссылается на американское исследование, согласно которому «бустирование вакцины Pfizer вакциной на основе аденовирусного вектора 26 серотипа формирует оптимальную продолжительную защиту против штамма «Омикрон» с ростом специфических к этому штамму Т-клеток в четыре раза, а титра нейтрализующих антител в 2,4 раза по сравнению с бустированием вакциной Pfizer».

Николай Соколов

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