Глава отдела по здравоохранению MSD покинет компанию

Фрэнк Клайберн оставит пост главы отдела по здравоохранению в MSD и займет кресло исполнительного директора корпорации International Flavors & Fragrances. Его преемник в MSD будет назначен в ближайшие несколько недель.

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) объявила, что зам. председателя правления, глава отдела по здравоохранению Фрэнк Клайберн покинет компанию 1 февраля. Его преемник будет назначен в ближайшие недели. Известно, что 14 февраля Клайберн вступит в должность исполнительного директора корпорации International Flavors & Fragrances (IFF), занимающейся производством ароматизаторов и вкусовых добавок.

Клайберн начал свою работу в MSD в 2008 году, заняв несколько руководящих должностей. В марте 2021 года его назначили главой отдела здравоохранения. Ранее Клайберн пребывал на посту коммерческого директора этого отдела и руководил предприятием компании по продуктам от онкологических заболеваний. Помимо этого, он возглавлял несколько глобальных фармацевтических франшиз и отделы по вопросам маркетинга и продаж. В 2019 году его выдвигали в качестве кандидата на должность гендиректора MSD. До прихода в MSD Клайберн был вице-президентом бизнес-подразделений, отвечавших за препараты от онкологических и внутренних болезней во французской фирме Sanofi.

Фото: merck.com

Владимир Заболотских

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