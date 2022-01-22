Исследование Gilead: терапия ВИЧ по схемам «1 таблетка 1 раз в день» повышает приверженность пациентов лечению

Международная биофармацевтическая компания Gilead Sciences объявила результаты опроса, проведенного среди российских врачей, 88% респондентов которого считают, что терапия ВИЧ-инфекции препаратами по схемам «1 таблетка 1 раз в день» обеспечивает более высокий уровень приверженности пациентов лечению, а 90% респондентов увеличили бы назначение этих препаратов, если бы они были рекомендованы к использованию в первой линии терапии.

Исследование было проведено при поддержке компании Gilead и ставило основной целью оценку на основе клинического опыта обоснованности назначения такой терапии в России, ее преимуществ и эффективности, а также перспективы использования для лечения ВИЧ-положительных пациентов.

«Сегодня, назначая АРВТ нашим пациентам, мы предупреждаем их о пожизненном лечении с ежедневным приемом препаратов. Это серьезный психологический аспект. Часто наши пациенты жалуются на сложность соблюдения режима АРВТ, когда необходимо принимать несколько препаратов несколько раз в сутки. Причины тому могут быть разные – от нежелательных, а иногда непереносимых побочных действий отдельных препаратов до графика приема терапии, который не всегда получается соблюдать, что ведет к пропускам. Когда мы назначаем препараты по схемам «1 таблетка 1 раз в день», мы более уверены, что ее не придется менять через короткий промежуток времени – во-первых, пациенту психологически проще ее принимать (можно подстроить терапию под свой график, а не наоборот), а во-вторых, современные препараты в одной таблетке хорошо переносятся пациентами. Кроме того, усталость пациентов от многолетней АРВТ с двукратным приемом уже не редкость», − прокомментировала Татьяна Виноградова, к.м.н., главный врач Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Опрос показал, что доля российских пациентов, получающих терапию препаратами по схемам «1 таблетка 1 раз в день», составляет 13%, основной преобладающей группой среди которых являются подростки (65%), так как лекарства включены в первую линию терапии для этой возрастной категории. Вместе с тем 45% опрошенных врачей видят необходимость расширения использования схем «1 таблетка 1 раз в день» в первой линии терапии для всех пациентов без опыта лечения ВИЧ без поправки на возраст. Данные опроса свидетельствуют о том, что врачи готовы перевести 58% пациентов на терапию по схемам «1 таблетка 1 раз в день». При этом лишь четверть опрошенных врачей при назначении терапии принимают во внимание низкую приверженность пациентов препаратам первой линии терапии, состоящих из нескольких таблеток.

«Наше исследование охватило 40 практикующих специалистов-инфекционистов из 18 российских городов и абсолютное большинство из них отметили значительно более высокий уровень приверженности пациентов, принимающих терапию по схемам «1 таблетка 1 раз в день». Причем в своем анализе они опираются не только на опрос и самоотчеты пациентов, но также на клинические методы исследования, которые показывают, что независимо от возраста пациента, данная схема помогает им проще и быстрее добиваться эффекта», − прокомментировала Татьяна Стародубцева, ведущий менеджер проектов отдела медицины и фармацевтики агентства MAR Consult, проводившего исследование.

Специалисты отмечают, что все существующие схемы позволяют подавлять вирус, однако зачастую имеют место жалобы пациентов на низкое качество жизни при приеме схем терапии, состоящих из нескольких таблеток, вызванное их низкими показателями переносимости или эффективности. 80% врачей, которые приняли участие в исследовании, отмечают, что терапия препаратами по схемам «1 таблетка 1 раз в день» лучше переносится, а 75% врачей подтверждают, что подобная терапия позволяет пациентам достичь оптимального качества жизни и поддерживать нормальную социальную активность.

gxpnews