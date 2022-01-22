Бельгийская UCB купит американского производителя препарата от эпилепсии за 2 млрд долл.

Бельгийская UCB намерена приобрести американского производителя Zogenix, который занимается разработкой препаратов против редких заболеваний.

Бельгийская фармацевтическая компания UCB SA купит американского производителя лекарств для лечения судорог и редких заболеваний Zogenix за 2 млрд долл., сообщает Bloomberg. Таким образом UCB намерена расширить портфель препаратов для лечения эпилепсии.

Инвесторы получат 26 долл. за каждую акцию Zogenix, к которым добавится потенциальный платеж в размере еще 2 долл. за акцию, если к концу 2023 года препарат Fintepla американской компании получит одобрение регулирующих органов для лечения синдрома Леннокса-Гасто. Fintepla уже получила одобрение регулирующих органов в США и Европейском союзе для лечения припадков, вызванных синдромом Драве, редкой формой эпилепсии.

Синдром Леннокса-Гасто — орфанное заболевание, вызывающее судороги. UCB расширяет свой портфолио в области терапии редких заболеваний, пишет Bloomberg. Этим занимаются многие другие крупные фармкомпании, такие как Sanofi, Takeda и Roche, поскольку они могут зарабатывать больше на жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах, чем на обычных терапиях.

В 2019 году UCB заявила о приобретении американской Ra Pharmaceuticals, которая разрабатывает препараты для лечения редких неврологических и иммунологических заболеваний. Вместе с компанией UCB приобрела препарат zilucoplan, который представляет собой ингибитор C5 для самостоятельного подкожного введения 1 раз в сутки при миастении Гравис (тяжелой форме миастении).

Николай Соколов

pharmvestnik