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Центр лекобеспечения объявил три аукциона на поставку такролимуса

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил прием заявок на поставку препарата такролимус, применяемого для подавления иммунного ответа при трансплантации печени и почек.

Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также пациентов после трансплантации органов или тканей. Прием заявок на участие в аукционах заканчивается 4 февраля, победителя определят 8 февраля.

– Такролимус, капсулы пролонгированного действия 5 мг

Начальная цена контракта: 765 023 068,50 руб.

– Такролимус, капсулы пролонгированного действия 0,5 мг

Начальная цена контракта: 659 336 242,50 руб.

– Такролимус, капсулы пролонгированного действия 1 мг

Начальная цена контракта: 2 656 156 119,00 руб.

В конце 2021 года Центр лекобеспечения проводил аукцион на поставку такролимуса.  Контракт на поставку препарата на сумму 3 563 684,30 руб. был заключен с ООО «Барион».

Елена Сидорова
pharmvestnik

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21 января, 2022 | Просмотров: 128