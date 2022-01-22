Консолидация аптечных сетей в 2021 году усилилась

На конец ноября 2021 года в России насчитывалось более 71 тыс. аптек. Этот показатель почти на 3 тыс. больше, чем в аналогичный период 2020 года, следует из анализа «ФВ» по данным AlphaRM. Тенденция к слиянию аптечных сетей и готовность к выходу в новые регионы привели к укреплению позиций крупных сетей и сокращению доли небольших участников рынка.

По итогам 11 месяцев 2021 года выручка аптек составила 1,4 трлн руб. По сравнению с таким же периодом 2020 года она выросла на 6%. Доля федеральных сетей в общем обороте увеличилась с 38% до 44%, выручка при этом выросла на 21%.

Распределение сил

Доли региональных, локальных и малых локальных сетей, а также одиночных аптек снизились. Также отрицательной оказалась динамика по выручке этих сетей. Более всего сократился оборот у одиночных аптек – на 4,8%. У региональных и локальных сетей оборот за год упал на 4,5% и 3% соответственно.

Источник: AlphaRM

Уменьшению доли региональных и локальных сетей могло способствовать сокращение числа их точек. Региональные сети демонстрируют максимальную потерю аптек, их количество стало меньше на 1356 шт. Федеральные сети напротив выросли на 5088 аптек.

Источник: AlphaRM

Такому резкому увеличению способствовал переход некоторых сетей из регионального статуса в федеральный. Речь идет о ПАО «Аптечная сеть 36,6» и «Фармленд». Аптечная сеть «36,6», ранее позиционировалась как региональная. Ее область покрытия в 2020 году составляла восемь регионов. Осенью 2021 года сеть вышла еще в два региона (Калужская и Воронежская область), тем самым повысив статус до федеральной сети.

Число аптек федерального масштаба росло в течение года. Если в начале года количество точек составляло примерно 20 тыс., то в ноябре 2021 года их число выросло до 25 тыс. Максимальная выручка у федеральных сетей фиксируется в октябре (74,6 млрд руб.), минимальная — в мае (47,9 млрд руб.).

Источник: AlphaRM

Список крупнейших

Лидером аптечных сетей по выручке за 11 месяцев 2021 года остается «Ригла» с долей рынка 6,5%. Несмотря на увеличение количества аптек в целом у сети, «Ригла» за год ушла из пяти областей – теперь ее география составляет 58 регионов. Это меньше, чем у сети «Имплозия», занимающей второе место в рейтинге, с долей в общем аптечном обороте 5,4%. По состоянию на конец ноября 2021 года «Имплозия» вышла в два региона и теперь охватывает 60 субъектов Федерации. На третью строчку поднялась «Планета здоровья», на четвертую «Апрель». Обе сети усилили свою экспансию и освоили еще несколько регионов. В ТОР10 все сети федерального масштаба, однако, в 2020 году среди них были две региональные: Аптечная сеть «36,6» и «Фармленд». Как уже говорилось выше, они стали основными драйверами роста доли федеральных сетей, перейдя в их число за счет увеличения географического покрытия.

В сентябре 2021 года стало известно, что аптечные сети «ГК Эркафарм» и «Мелодия Здоровья» объединились в аптечную сеть «Эркафарм&Мелодия Здоровья». AlphaRM планирует отображать объединенную сеть с 2022 года. Пока же, согласно данным аналитиков, по итогам января-ноября 2021 года ГК «Эркафарм» занимает пятую строчку рейтинга, а «Мелодия Здоровья» замыкает первую десятку аптечных сетей. «Эркафарм» единственная сеть в ТОР10, у которой отмечается снижение количества аптек (-158) относительно 11 месяцев 2020 года. У сети также уменьшился географический охват – численность регионов уменьшилась на три.

ТОР10 аптечных сетей по обороту в январе-ноябре 2021 года Рейтинг в январе-ноябре 2021 года Наименование сети География сети, количество регионов Изменение количества регионов Количество аптечных точек, шт. Изменение количества аптечных точек Оборот аптечной сети за 11 месяцев 2021 года, млрд руб. Средняя выручка на 1 аптеку в месяц в 2021 году, млн.руб. Средний чек по сети в 2021 году, руб. Январь-ноябрь 2020 Январь-ноябрь 2021 Январь-ноябрь 2020 Январь-ноябрь 2021 1 Ригла 63 58 -5 3164 3377 213 93,3 2,6 560,5 2 Имплозия 58 60 2 3186 3484 298 76,6 2,1 522,0 3 Планета Здоровья 49 53 4 1841 2122 281 69,9 3,1 617,3 4 Апрель 53 56 3 1828 2947 1119 69,5 2,7 562,9 5 ГК Эркафарм 35 32 -3 1059 901 -158 54,8 4,9 780,3 6 Неофарм 10 14 4 789 995 206 50,5 5,2 822,9 7 Аптечная сеть 36,6 8 10 2 1473 1561 88 47,1 2,8 551,1 8 Вита 39 39 — 1796 2010 214 44,2 2,1 510,9 9 Фармленд 8 10 2 1316 1513 197 40,2 2,6 548,8 10 Мелодия здоровья 47 46 -1 862 910 48 24,7 2,6 558,7 Источник: AlphaRM

Взаимосвязь «коронавируса» и аптечных продаж

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией незначительно повлияла на аптечные продажи в январе-ноябре 2021 года. Большое количество зараженных COVID-19 среди российского населения в июле практически не отразилось на аптечных продажах в этот месяц. Спрос на лекарства в аптеках относительно июня вырос лишь на 3%. В то же время при спаде заболеваемости в сентябре, аптечный рынок возрос с приходом осени. Сезонная покупательская активность в 2021 году восстановилась. Можно предположить, что опасения исчезновения лекарств из аптек, который был у населения в 2020 году перед «локдауном», уменьшились.

Источник: AlphaRM, Yandex DataLens

Вероника Догузова

pharmvestnik