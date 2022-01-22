Консолидация аптечных сетей в 2021 году усилилась

На конец ноября 2021 года в России насчитывалось более 71 тыс. аптек. Этот показатель почти на 3 тыс. больше, чем в аналогичный период 2020 года, следует из анализа «ФВ» по данным AlphaRM. Тенденция к слиянию аптечных сетей и готовность к выходу в новые регионы привели к укреплению позиций крупных сетей и сокращению доли небольших участников рынка.
По итогам 11 месяцев 2021 года выручка аптек составила 1,4 трлн руб. По сравнению с таким же периодом 2020 года она выросла на 6%. Доля федеральных сетей в общем обороте увеличилась с 38% до 44%, выручка при этом выросла на 21%.
Распределение сил
Доли региональных, локальных и малых локальных сетей, а также одиночных аптек снизились. Также отрицательной оказалась динамика по выручке этих сетей. Более всего сократился оборот у одиночных аптек – на 4,8%. У региональных и локальных сетей оборот за год упал на 4,5% и 3% соответственно.
Источник: AlphaRM
Уменьшению доли региональных и локальных сетей могло способствовать сокращение числа их точек. Региональные сети демонстрируют максимальную потерю аптек, их количество стало меньше на 1356 шт. Федеральные сети напротив выросли на 5088 аптек.
Источник: AlphaRM
Такому резкому увеличению способствовал переход некоторых сетей из регионального статуса в федеральный. Речь идет о ПАО «Аптечная сеть 36,6» и «Фармленд». Аптечная сеть «36,6», ранее позиционировалась как региональная. Ее область покрытия в 2020 году составляла восемь регионов. Осенью 2021 года сеть вышла еще в два региона (Калужская и Воронежская область), тем самым повысив статус до федеральной сети.
Число аптек федерального масштаба росло в течение года. Если в начале года количество точек составляло примерно 20 тыс., то в ноябре 2021 года их число выросло до 25 тыс. Максимальная выручка у федеральных сетей фиксируется в октябре (74,6 млрд руб.), минимальная — в мае (47,9 млрд руб.).
Источник: AlphaRM
Список крупнейших
Лидером аптечных сетей по выручке за 11 месяцев 2021 года остается «Ригла» с долей рынка 6,5%. Несмотря на увеличение количества аптек в целом у сети, «Ригла» за год ушла из пяти областей – теперь ее география составляет 58 регионов. Это меньше, чем у сети «Имплозия», занимающей второе место в рейтинге, с долей в общем аптечном обороте 5,4%. По состоянию на конец ноября 2021 года «Имплозия» вышла в два региона и теперь охватывает 60 субъектов Федерации. На третью строчку поднялась «Планета здоровья», на четвертую «Апрель». Обе сети усилили свою экспансию и освоили еще несколько регионов. В ТОР10 все сети федерального масштаба, однако, в 2020 году среди них были две региональные: Аптечная сеть «36,6» и «Фармленд». Как уже говорилось выше, они стали основными драйверами роста доли федеральных сетей, перейдя в их число за счет увеличения географического покрытия.
В сентябре 2021 года стало известно, что аптечные сети «ГК Эркафарм» и «Мелодия Здоровья» объединились в аптечную сеть «Эркафарм&Мелодия Здоровья». AlphaRM планирует отображать объединенную сеть с 2022 года. Пока же, согласно данным аналитиков, по итогам января-ноября 2021 года ГК «Эркафарм» занимает пятую строчку рейтинга, а «Мелодия Здоровья» замыкает первую десятку аптечных сетей. «Эркафарм» единственная сеть в ТОР10, у которой отмечается снижение количества аптек (-158) относительно 11 месяцев 2020 года. У сети также уменьшился географический охват – численность регионов уменьшилась на три.
|ТОР10 аптечных сетей по обороту в январе-ноябре 2021 года
|Рейтинг в январе-ноябре 2021 года
|Наименование сети
|География сети, количество регионов
|Изменение количества регионов
|Количество аптечных точек, шт.
|Изменение количества аптечных точек
|Оборот аптечной сети за 11 месяцев 2021 года, млрд руб.
|Средняя выручка на 1 аптеку в месяц в 2021 году, млн.руб.
|Средний чек по сети в 2021 году, руб.
|Январь-ноябрь 2020
|Январь-ноябрь 2021
|Январь-ноябрь 2020
|Январь-ноябрь 2021
|1
|Ригла
|63
|58
|-5
|3164
|3377
|213
|93,3
|2,6
|560,5
|2
|Имплозия
|58
|60
|2
|3186
|3484
|298
|76,6
|2,1
|522,0
|3
|Планета Здоровья
|49
|53
|4
|1841
|2122
|281
|69,9
|3,1
|617,3
|4
|Апрель
|53
|56
|3
|1828
|2947
|1119
|69,5
|2,7
|562,9
|5
|ГК Эркафарм
|35
|32
|-3
|1059
|901
|-158
|54,8
|4,9
|780,3
|6
|Неофарм
|10
|14
|4
|789
|995
|206
|50,5
|5,2
|822,9
|7
|Аптечная сеть 36,6
|8
|10
|2
|1473
|1561
|88
|47,1
|2,8
|551,1
|8
|Вита
|39
|39
|—
|1796
|2010
|214
|44,2
|2,1
|510,9
|9
|Фармленд
|8
|10
|2
|1316
|1513
|197
|40,2
|2,6
|548,8
|10
|Мелодия здоровья
|47
|46
|-1
|862
|910
|48
|24,7
|2,6
|558,7
|Источник: AlphaRM
Взаимосвязь «коронавируса» и аптечных продаж
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией незначительно повлияла на аптечные продажи в январе-ноябре 2021 года. Большое количество зараженных COVID-19 среди российского населения в июле практически не отразилось на аптечных продажах в этот месяц. Спрос на лекарства в аптеках относительно июня вырос лишь на 3%. В то же время при спаде заболеваемости в сентябре, аптечный рынок возрос с приходом осени. Сезонная покупательская активность в 2021 году восстановилась. Можно предположить, что опасения исчезновения лекарств из аптек, который был у населения в 2020 году перед «локдауном», уменьшились.
Источник: AlphaRM, Yandex DataLens
Вероника Догузова
pharmvestnik